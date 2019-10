Hitropotezni Dončić navdušil s tremi trojkami v eni minuti

Ljubljančan je odigral le 23 minut, dosegel pa 27 točk. Za dve točki je metal 1/5, za tri 5/8, s črte prostih metov pa 10/11, v statistiko je dodal še sedem skokov in dve podaji. V središču pozornosti je bil ob koncu druge četrtine, ko je zadel tri zaporedne trojke v pičli minuti, zadnjo le sekundo pred koncem polčasa. Za Dallas je bila to tretja pripravljalna tekma, vse tri so izgubili, Luka Dončić je odigral dve. Maverickse do konca priprav čakata še dve tekmi, prva uradna tekma sezone pa jih čaka v njihovi domači dvorani 24. oktobra, ko bodo gostili Washington.

"Vedel sem, da sem lahko zadevam proste mete, vadil sem jih celo poletje. Imamo dobro ekipo, za to, za naslednje leto, ... Nadaljevali bomo z gradnjo ekipe, igralci bodo prišli in tudi odšli, koncentriramo se na tiste, ki so tukaj in gremo v smer končnice. To poletje je bilo drugačno od prejšnjih, liga bo še boljša, konkurenca je večja, več je kvalitetnih igralcev v različnih ekipah," je po tekmi dejal slovenski zvezdnik pod NBA obroči,

Dončić je izjemno priljubljen med navijači v Dallasu, o čemer priča tudi naval za njegove podpise.