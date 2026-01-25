Dončić navijače Dallasa presenetil z luksuzno suito in posebnimi darili

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v noči na nedeljo gostili igralce ekipe Los Angeles Lakers, tekma pa je imela dodaten pomen za Luko Dončića, ki se je v Teksas vrnil šele drugič po lanski menjavi, ki je pretresla košarkarski svet. Obračun pa ni bil poseben le za slovenskega zvezdnika, pač pa tudi za nekaj navijačev domače ekipe.

Potem ko se je vodstvo Mavsov na čelu s takratnim športnim direktorjem Nicom Harrisonom februarja lani odločilo, da prvega zvezdnika pošlje v mesto angelov, so se proti franšizi postavili številni navijači Dallasa in slovenskemu košarkarskemu asu dolgo izražali podporo tako na tekmah kot tudi na družbenih omrežjih. To ni ostalo neopaženo, Dončić je namreč 22 navijačev Mavsov presenetil s povabilom na tekmo.