Košarka

Dončić navijače Dallasa presenetil z luksuzno suito in posebnimi darili

Dallas, 25. 01. 2026 06.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers

Pred 357 dnevi je košarkarski svet šokirala novica o menjavi Luke Dončića, ki kljub pretečenemu času ni pozabil na franšizo, pri kateri je preživel sedem let. Slovenski zvezdnik je ob vrnitvi v Dallas z nepozabno izkušnjo presenetil 22 navijačev Mavericksov.

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v noči na nedeljo gostili igralce ekipe Los Angeles Lakers, tekma pa je imela dodaten pomen za Luko Dončića, ki se je v Teksas vrnil šele drugič po lanski menjavi, ki je pretresla košarkarski svet. Obračun pa ni bil poseben le za slovenskega zvezdnika, pač pa tudi za nekaj navijačev domače ekipe.

Potem ko se je vodstvo Mavsov na čelu s takratnim športnim direktorjem Nicom Harrisonom februarja lani odločilo, da prvega zvezdnika pošlje v mesto angelov, so se proti franšizi postavili številni navijači Dallasa in slovenskemu košarkarskemu asu dolgo izražali podporo tako na tekmah kot tudi na družbenih omrežjih. To ni ostalo neopaženo, Dončić je namreč 22 navijačev Mavsov presenetil s povabilom na tekmo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z njimi se je osebno spoznal pred obračunom in jim razdelil darilne vrečke, podpisane drese in svoje pare čevljev, omenjena skupina njegovih podpornikov pa si je obračun nato ogledala v zasebni suiti dvorane. "Vesel sem, da sem lahko to naredil. Videl sem, koliko podpore so mi po menjavi izkazali na družbenih omrežjih. Seveda je teh navijačev še veliko več, a sem jih lahko povabil le 22," je po spektaklu, na katerem je k zmagi Lakersov s 110:116 prispeval 33 točk in 11 asistenc, povedal Dončić.

Preberi še Tekma velikih preobratov, Dončić s 33 točkami pokopal 'svoj' Dallas
košarka liga nba luka dončić dallas mavericks los angeles lakers navijači

