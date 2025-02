Dončić ne bo edini, ki bo igral proti nekdanji ekipi: 'Tisto noč nisem spal'

"Ko sem dobil ta klic, sem že nekaj sumil. Čustva v tistem trenutku so bila seveda zelo močna. Ko sem se vrnil v hotelsko sobo, tisto noč nisem spal niti sekundo. Buden sem bil od polnoči do 8.15. Naslednje jutro sem imel ob 8.30 let proti Dallasu. Sprva nisem verjel kaj se je zgodilo," je o urah in dnevih po šokantni zamenjavi dejal Christie, ki je očitno doživljal zelo podobne občutke kot Dončić, ki je po zamenjavi potrdil, da je želel ostati v Dallasu.

Maxa Christieja so Los Angeles Lakersi izbrali v drugi rundi nabora leta 2022. Vanj so vedno (vsaj javno) verjeli in velikokrat hvalili njegovo obrambo ter met z razdalje. Očitno pa ima vanj niso verjeli dovolj, da ga ne bi vključili v zamenjavo, ki je Luko Dončića pripeljala v Los Angeles.

"Če pogledate obseg te zamenjave, se čustva še povečajo. Zato sem bil šokiran. V hotelski sobi sem dve uri ležal na tleh in razmišljal o tem, kaj se dogaja. Sčasoma sem se seveda opogumil in moral sem postaviti eno nogo pred drugo ter razmisliti, kaj me še čaka. Do zdaj mi gre dobro od rok, saj sem se nekako ustalil in uspel ostati prisoten. Zame je napomembneje, da sem prisoten in da poskušam pomagati ekipi zmagovati tekme," je postopek prilagajanja na novo okolico in ekipo opisal Christie.

Na osmih obračunih po zamenjavi je v dresu Dallasa v povprečju igral 32 minut in dosegal 15 točk, pet skokov in tri podaje na tekmo. Z njegovi doprinosom so njegovi novi delodajalci in soigralci zelo zadovoljni, obračun z nekdanjim moštvom pa vidi kot novo priložnost za dokazovanje. "Na to tekmo sploh ne gledam kot na 'maščevalno tekmo'. Pravzaprav se je veselim v smislu, da bom videl stare soigralce, stare kolege, stare trenerje. Veselim se, da bom v tej tekmi preprosto užival. Seveda si želim zmagati. Lakersi so ekipa, ki se bo uvrstila v končnico. Resnično, resnično dobri so. To bo dobra preizkušnja za nas kot ekipo," je samozavesten 22-letnik.