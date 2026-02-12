Dončić ne bo igral proti 'bivšemu' Dallasu, tudi Flagg je poškodovan

Enako velja tudi za mladeniča Cooperja Flagga, ki je v tej sezoni prevzel zvezdniško vlogo Luke Dončića v Teksasu. Novinec v svoji prvi sezoni v najmočnejši ligi na svetu igra izjemno in v povprečju dosega 20 točk, 6 skokov in 4 asistence. Zdaj je njegovo moštvo potrdilo, da je utrpel nateg vezi v levem srednjem delu stopala. Zato Flagg ne bo mogel sodelovati tudi na All-Star vikendu, kjer bi moral sodelovati na tekmi "rising stars".
Razlog za malo daljšo odsotnost Luke Dončića pa je poškodba stegenske mišice. Slovenec jo je utrpel sploh prvič v svoji karieri v ligi NBA, zato mu rehabilitacijski postopek ni najbolj domač. Ameriški novinarji sicer poročajo, da Dončić kljub odsotnosti na obračunu z Mavsi želi nastopiti na All-Star tekmi, ki bo potekala v dvorani Lakersovih velikih tekmecev LA Clippersov.
Po odsotnosti na zadnjem obračunu s San Antoniom naj bi trenerju Lakersov znova bili na voljo Austin Reaves in LeBron James.
