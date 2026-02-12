Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić ne bo igral proti 'bivšemu' Dallasu, tudi Flagg je poškodovan

Los Angeles, 12. 02. 2026 09.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić trenerju Lakersov JJ Redicku ne bo na voljo na obračunu z nekdanjim klubom.

Los Angeles Lakers se v zadnjem času ubadajo s številnimi težavami. Po treh zaporednih zmagah so izgubili na zadnjih dveh zaporednih obračunih z Oklahomo in San Antoniom, s poškodbo pa ima težave njihov prvi zvezdnik Luka Dončić. Jezernike v noči na petek čaka 'derbi' s Slovencčevim nekdanjim moštvom Dallasom, kljub veliki želji pa Dončić za to tekmo še ne bo nared.

Enako velja tudi za mladeniča Cooperja Flagga, ki je v tej sezoni prevzel zvezdniško vlogo Luke Dončića v Teksasu. Novinec v svoji prvi sezoni v najmočnejši ligi na svetu igra izjemno in v povprečju dosega 20 točk, 6 skokov in 4 asistence. Zdaj je njegovo moštvo potrdilo, da je utrpel nateg vezi v levem srednjem delu stopala. Zato Flagg ne bo mogel sodelovati tudi na All-Star vikendu, kjer bi moral sodelovati na tekmi "rising stars".

Luka Dončić trenerju Lakersov JJ Redicku ne bo na voljo na obračunu z nekdanjim klubom.
Luka Dončić trenerju Lakersov JJ Redicku ne bo na voljo na obračunu z nekdanjim klubom.
FOTO: AP

Razlog za malo daljšo odsotnost Luke Dončića pa je poškodba stegenske mišice. Slovenec jo je utrpel sploh prvič v svoji karieri v ligi NBA, zato mu rehabilitacijski postopek ni najbolj domač. Ameriški novinarji sicer poročajo, da Dončić kljub odsotnosti na obračunu z Mavsi želi nastopiti na All-Star tekmi, ki bo potekala v dvorani Lakersovih velikih tekmecev LA Clippersov.

Preberi še Hayes po poti McDonalda, Randolpha, Tobeyja, Morgana in Neba

Po odsotnosti na zadnjem obračunu s San Antoniom naj bi trenerju Lakersov znova bili na voljo Austin Reaves in LeBron James.

los angeles lakers dallas mavericks

Šesta zaporedna zmaga Wembanyama in druščine

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534