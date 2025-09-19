Svetli način
Košarka

Dončić ne izključuje vrnitve v Real Madrid: Oni so me vzgojili

Ljubljana, 19. 09. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
5

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v pogovoru za The Wall Street Journal razkril, da možnosti vrnitve v Real Madrid, kjer se je začela njegova profesionalna pot, ne izključuje.

Luka Dončić v dresu Real Madrida
Luka Dončić v dresu Real Madrida FOTO: AP

Luka Dončić je že pri 13 letih iz Ljubljane odšel v Madrid in tam hitro opozoril nase. Leta 2015 je debitiral v članski ekipi Reala, nato pa v treh letih osvojil evroligaški naslov, postal MVP zaključnega turnirja in leta 2018 še najmlajši MVP celotne sezone v Evroligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovi dosežki so mu odprli vrata v NBA, kjer je bil kot tretji izbor izbran na naboru leta 2018. Atlanta Hawks ga je takoj zamenjala v Dallas Mavericks, kjer je preživel sedem sezon. Letos februarja se je preselil k Los Angeles Lakers.

A povezanost med Dončićem in Real Madridom ostaja izjemno močna, slovenski zvezdnik pa možnosti vrnitve v klub, kjer je začel profesionalno pot, ne izključuje. V nedavnem intervjuju za The Wall Street Journal z Jasonom Gayjem je Dončić razmišljal tudi o tem, da bi kariero sklenil v Madridu.

"Da bi igral za Real Madrid, moraš biti res vrhunski," je dejal, nato pa brez oklevanja odgovoril na vprašanje, ali bi se vrnil: "Seveda. Oni so me vzgojili."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

košarka dončić real madrid
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
19. 09. 2025 17.10
+5
Gre kaj narobe? Zakaj ga pa vi odebno to pred kamero ne vprašate, če že toliko pišete o njemu?
ODGOVORI
6 1
DIKLOVE
19. 09. 2025 17.27
+0
Ampak res. A je imel kateri Slo novinar ze cast spregovoriti z njim v zivo?
ODGOVORI
1 1
dinozaver79
19. 09. 2025 17.29
+0
Seveda ze mnogi
ODGOVORI
1 1
DIKLOVE
19. 09. 2025 17.31
Letos?
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
19. 09. 2025 18.11
Javnost ne bo nikoli zvedela kaj je bilo. So tiho in molcijo. Iz preprostega razloga. Ker nekdo zanje ne bo lagal.
ODGOVORI
0 0
