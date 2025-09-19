Dončić ne izključuje vrnitve v Real Madrid: Oni so me vzgojili

Luka Dončić je že pri 13 letih iz Ljubljane odšel v Madrid in tam hitro opozoril nase. Leta 2015 je debitiral v članski ekipi Reala, nato pa v treh letih osvojil evroligaški naslov, postal MVP zaključnega turnirja in leta 2018 še najmlajši MVP celotne sezone v Evroligi.

Njegovi dosežki so mu odprli vrata v NBA, kjer je bil kot tretji izbor izbran na naboru leta 2018. Atlanta Hawks ga je takoj zamenjala v Dallas Mavericks, kjer je preživel sedem sezon. Letos februarja se je preselil k Los Angeles Lakers.

A povezanost med Dončićem in Real Madridom ostaja izjemno močna, slovenski zvezdnik pa možnosti vrnitve v klub, kjer je začel profesionalno pot, ne izključuje. V nedavnem intervjuju za The Wall Street Journal z Jasonom Gayjem je Dončić razmišljal tudi o tem, da bi kariero sklenil v Madridu.

"Da bi igral za Real Madrid, moraš biti res vrhunski," je dejal, nato pa brez oklevanja odgovoril na vprašanje, ali bi se vrnil: "Seveda. Oni so me vzgojili."