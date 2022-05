Dončić ne meče puške v koruzo: Težko bo, a ni še konec

Luka Dončić ni skrival razočaranja po še eni boleči lekciji, ki jo je prejelo njegovo moštvo tokrat v domači dvorani v Dallasu. Zasedba Golden Stata, ki je med leti 2015 in 2019 zaigrala v petih zaporednih finalih lige NBA in trikrat osvojila šampionski prstan, je v tem trenutku preprosto boljša od Mavsov, ki imajo za tako pomemben trenutek v sezoni premalo razpoloženih košarkarjev.

Zgolj z Dončićem v osrednji vlogi, ki je na tretji tekmi prispeval 40 točk, 11 skokov in tri podaje, je mnogo premalo, da bi se ogrozilo bržkone neulovljivo vodstvo Bojevnikov v tej seriji (3:0). "Trudimo se, a nam ne steče tako, kot bi si želeli," je po porazu uvodoma dejal prvi zvezdnik Dallasa in nadaljeval: "Želeli smo zmagati in se jim oddolžiti za poraza na uvodnih dveh tekmah v San Franciscu. Toda igrajo odlično v vseh segmentih igre in jih je posledično zelo težko ustaviti. Imeli smo določena obdobja v igri, ko bi jim lahko pobegnili na višjo razliko, a videli smo že na drugi tekmi v njihovi dvorani, da tudi prednost 19 točk ne zagotavlja ničesar. Ne bomo se predali, zagotovo ne."

Dončić je priznal, da so bile zadnje tri tekme zelo zahtevne tako zanj kot za celotno moštvo. "Mnogi so nas odpisali že med serijo s Phoenixom, a smo nejevernim Tomažem zaprli usta. Upam, da lahko nekaj podobnega ponovimo tudi tokrat, dasiravno se zavedamo, da bo izjemno težko. Golden State igra odlično moštveno košarko, vsak košarkar natančno ve, kaj je njegova naloga. Obenem pa ne gre zanemariti dejstva, da njihovo moštvo že vrsto let igra skupaj, kar je dodatna prednost."

Čeprav je v tem trenutku bolj ali manj jasno, da bo zaostanek v seriji praktično nemogoče nadoknaditi, se prvi zvezdnik moštva iz Teksasa ne predaja. "Zagotovo ne bomo metali puške v koruzo. Verjamem, da bomo v tej seriji odigrali več kot le še eno tekmo. A da bi nam to uspelo, moramo igrati pametneje v vseh fazah igre," se zaveda Luka Dončić.