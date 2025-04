Dončić: Ne smem si dovoliti tako slabe predstave

Če sta si zasedbi Oklahome in Houstona praktično že zagotovili prvo oziroma drugo mesto v zahodni konferenci, pa za ostala moštva velja pravilo, da je vsaka naslednja tekma ključnega pomena v boju za čim boljše izhodišče pred vstopom v končnico. Zato je poraz Lakersov proti Warriorsom še toliko bolj boleč, saj so se slednji LeBronu Jamesu , Luki Dončiću in druščini približali na vsega zmago zaostanka.

Do konca rednega dela sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je ostalo le še šest tekem. Tega se še kako dobro zavedajo moštva na zahodu, kjer vlada neverjeten boj za mesta od 3 do 8.

"Vedno skušam priti čim prej v pravi (napadalni) ritem. In tu ne gre zgolj za doseganje košev, košarka je preplet vsega – podaj, skokov, igre v obrambi ... Organizacija igre je ključ do zmage na vsaki tekmi. Če bomo v obrambnem delu na želeni ravni, potem ne vidim težav za napad, saj imamo dovolj orožij, ki so zmožna vsakemu nasprotniku nasuti 20 ali več točk. Dobro se gibamo, ustvarjamo dovolj prostora za vse igralce, a pri metih z razdalje moramo biti bolj natančni," se je nekoliko pridušal slovenski reprezentančni kapetan.

"To je bila tekma na ravni končnice. Vemo, kako dobra ekipa so Warriors. Zdaj, ko jih je okrepil še tako izkušen in kakovosten košarkar, kot je Jimmy Butler, so še bolj nevarni. Obstaja velika možnost, da se bomo z njimi srečali že v prvem krogu končnice, tako da smo dobili vpogled v to, kaj nas čaka, če ne bomo na želeni ravni," je še dodal razočarani Dončić.