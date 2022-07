Dončić: Ne zanimajo me rekordi, želim si le zmagovati

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ki si klubski kruh služi v vrstah lanskega polfinalista najmočnejše košarkarske lige na svetu Dallas Mavericks, se je v daljšem pogovoru za španski športni časnik Marca dotaknil številnih aktualnih tem. Med drugim je spregovoril tudi o kritikah na račun svoje fizične pripravljenosti, klubskih in reprezentančnih željah ter (nepričakovani) zamenjavi na klopi madridskega Reala, od koder se je pred štirimi leti odpravil v Združene države Amerike.

Luka Dončić si je po uspešno prestanih obračunih s Hrvaško in Švedsko v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 privoščil krajši oddih. Prejšnji konec tedna se je 23-letni slovenski košarkarski as mudil v francoski prestolnici, kjer se je udeležil promocijske kampanje na turnirju ulične košarke. V tradicionalnem velikem letnem intervjuju za španski športni časnik Marca se je nekdanji član madridskega Reala razgovoril o aktualnih in manj aktualnih temah. Uvodoma je izrazil zadovoljstvo z lansko klubsko sezono, v kateri so varovanci trenerja Jasona Kidda v finalu zahodne konference v Ligi NBA morali priznati premoč kasnejšim prvakom, košarkarjem Golden State Warriors. "Za nami je dobra sezona, a želimo si še več. Ni skrivnost, da je cilj nekega dne osvojiti šampionski prstan. Nenazadnje bi to moral biti cilj vsakega košarkarja, ki zaigra pod severnoameriškimi obroči. To je pravzaprav moj oziroma naš cilj pred začetkom vsake sezone," je bil s prejšnjim tekmovalnim obdobjem zadovoljen Dončić, ki je vnovič jasno in glasno poudaril, da bi veliko raje postal prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu kot pa prejel naziv najkoristnejšega igralca prvenstva (MVP).

icon-expand Luka Dončić željno pričakuje septembrsko evropsko prvenstvo, na katerem bo slovenska izbrana vrsta branila naslov evropske prvakinje. FOTO: Fiba

"Da se razumemo, preprosto ga ni košarkarja, ki si ne bi želel občutiti tega ponosa, ko je imenovan za najkoristnejšega igralca lige. Toda če bi moral postaviti na tehtnico eno in drugo, bi se zagotovo odločil za šampionski prstan. Prepričan sem, da imamo v Dallasu vse potrebno za dosego želenega cilja. Odkar sem se pridružil franšizi, napredujemo iz sezone v sezono. Od nekdaj govorim, da me ne zanimajo rekordi, ampak si želim zgolj zmagovati. Kjerkoli in kadarkoli. Tako v klubu kot v slovenski reprezentanci," pravi rojeni zmagovalec.

V vrstah Dallasa so po koncu sezone 2021/22 že pozdravili nekaj novih obrazov, se je pa v rubriki "odhodi" znašlo ime novega organizatorja igre New York Knicks Jalena Brunsona, za katerim je odlična sezona. "Klubsko vodstvo 'trguje' tako kot misli, da je prav. Veste, v Združenih državah Amerike na šport ne gledajo tako čustveno kot pri nas v Evropi. Tam je vse en velik posel, vrhunski poklicni športniki pa se morajo na takšno miselnost čim prej privaditi. Za zdaj vse poteka v mejah pričakovanega, meni osebno je sicer žal odhoda Brunsona, toda tako pač je v športu," se zakonitosti igralske tržnice v Ligi NBA še kako dobro zaveda Dončić in dodaja: "Morda se tudi sam nekega dne znajdem na trgu prostih igralcev. Nikoli se ne ve, toda moji cilji so skrbno načrtovani in skladni z Dallasovimi. Kaj pa bo prinesla prihodnost, je zelo težko napovedati."

icon-expand Luka Dončić obžaluje odhod donedavnega soigralca pri Dallas Mavericks Jalena Brunsona (levo). FOTO: AP

S kritikami na račun svoje fizične pripravljenosti se 23-letni Ljubljančan ne obremenjuje. "Poglejte, igram svojo igro in ni mi mar za zlobne jezike. Natanko vem, kaj so moje naloge in kakšen dogovor imam s klubskimi strokovnjaki za telesno pripravo. Zaenkrat mi moja telesna teža ne povzroča nobenih težav," odločno odgovarja Dončić in svoje misli že usmerja k vznemirljivemu reprezentančnemu poletju, ko bo slovenska izbrana vrsta na Eurobasketu v Nemčiji branila naslov evropske prvakinje. "To bo odlično prvenstvo. Veliko število evropskih reprezentanc bo prišlo v najmočnejših postavah, med glavne favorite zagotovo spadajo izbrane vrste Srbije, Španije, Francije, Litve, Grčije ... In še kakšna bi se zagotovo našla. Turnir bo kratek, tako da se lahko zgodi karkoli. Če samo pogledamo, kako je sestavljena naša predtekmovalna skupina, je že zdaj jasno, da bomo morali biti v zelo dobri formi že na začetku prvenstva. O končni uvrstitvi bodo odločali številni dejavniki in malenkosti, seveda," se septembrskega EP-ja že veseli najboljši slovenski košarkar.