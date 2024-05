Dončić: Neverjetno je, da se Slovenci zaradi mene zbujajo sredi noči

Luka Dončić je pred drugo tekmo finala zahodne konference spregovoril tudi o slovenskih navijačih, ki nočne ure pogosto preživljajo pred televizijskimi ekrani in spremljajo tekme ekipe Dallas Mavericks. "To mi res veliko pomeni," je povedal košarkarski zvezdnik, slovenski podporniki pa boste lahko Dončića in soigralce znova spremljali v noči s petka na soboto ob 2.30 na Kanalu A in VOYO.

Košarkarji Dallasa so na prvi tekmi konferenčnega finala Minnesoto ugnali z izidom 108:105, Luka Dončić pa je tekmo končal s 33 točkami, osmimi podajami in šestimi skoki. Mavsi bodo tudi na drugi tekmi gostovali v Minneapolisu, slovenski zvezdnik pa se pred spektaklom zaveda, da bo naloga vse prej kot lahka. "Minnesota je odlična ekipa in verjamem, da nas čaka težka tekma v dvorani z odlično atmosfero. Kar koli se zgodi, moramo ostati skupaj. Naše načelo je, da se skupaj soočimo z vsem, kar nam pride naproti."

Luka Dončić na prvi tekmi konferenčnega finala. FOTO: AP icon-expand

Na prvi tekmi so varovanci Jasona Kidda, ki se zaveda pomembnosti vsake zmage v tem delu sezone, uspeli delno zaustaviti 22-letnega Anthonyja Edwardsa. Slednji je tekmo zaključil z 19 točkami, 11 skoki in osmimi podajami, Dončić pa je o njem govoril le z izbranimi besedami. "Je neverjeten igralec, ki ekipi pomaga na obeh straneh igrišča. Zelo je še mlad in res je velik talent."

Anthony Edwards in Luka Dončić na prvem obračunu med Dallasom in Minnesoto. FOTO: AP icon-expand

V nadaljevanju je Dončić spregovoril tudi o podpori slovenskih navijačev, ki morajo za to, da lahko spremljajo njegove tekme, vsakih nekaj dni žrtvovati nekaj ur spanca. "Neverjetno je, da se Slovenci zbujajo sredi noči, da me gledajo. To mi res veliko pomeni," je dejal slovenski košarkarski as.