Dončić ni bil pri metu, Dallas je doživel prvi domači poraz

Dallas Mavericks imajo štiri poraze in dve zmagi, zadnji poraz jim je zadal Utah s 113 : 104, telički so na 10. mestu zahodne konference lige NBA. Luka Dončić je v 37 minutah dosegel 14 točk (met 5/13, za tri točke 2/6, prosti meti 2/2), šest skokov in pet podaj, izgubil je tudi pet žog.

Oči so bile uprte v Rudyja Goberta pri gostih in DeAndrea Jordana v vrstah domačih, ki sta upravičila zaupanje, saj sta zabeležila po šesta zaporedna dvojna dvojčka. Gobert je zbral 23 točk in 16 skokov, Jordan pa 12 točk, 19 skokov in devet podaj, slednje je rekord kariere. Donovan Mitchell je za Utah dodal 20 točk, pri Dallasu je bil prvi strelec Dennis Smith Jr. s 27 točkami.

Igralci Mavericks bodo prvo od dveh gostovanj v nizu v ligi NBA opravili v noči na torek po slovenskem času, ko bodo gostovali v San Antoniu.