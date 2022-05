Dončić: Ni dvoma, da bom igral za slovensko reprezentanco

A pojdimo lepo po vrsti. Moštvo Dallasa je torej v noči na petek doživelo še četrti poraz v finalni seriji na zahodu, ki je pomenil slovo od letošnje zelo uspešne sezone. Luka Dončić, Spencer Dinwiddie in druščina so si z odličnimi predstavami v rednem delu tekmovanja priigrali visoko četrto mesto v zelo močni konkurenci, kar je nakazovalo, da bi lahko izboljšali dosežek iz minule sezone, ko so nekoliko nesrečno izpadli v prvem krogu končnice proti Los Angeles Clippersom. Čeprav so na prvi stopnički letošnje končnice naleteli na močni Utah Jazz, so se varovanci trenerja Jasona Kidda s skupnim izidom 4:2 zasluženo razveselili uvrstitve v konferenčni polfinale, kjer jih je čakala najuspešnejša ekipa rednega dela, Phoenix Suns. Z uvodnima porazoma v Arizoni so mnogi pričakovali metlo na poti Sonc do druge zaporedne uvrstitve najprej v konferenčni finale in nato še veliki finale, v katerem so lani Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton in ostali po vodstvu z 2:0 in velikem preobratu morali priznati premoč košarkarjem Milwaukeeja.

Toda to je bila računica brez Dallasa, ki je v nadaljevanju omenjene polfinalne serije ne le izenačil izid na 2:2, temveč povsem nadigral favorizirano zasedbo Montyja Williamsa, ki je bila na odločilni sedmi tekmi nebogljena kot že dolgo ne. Apetiti navijačev Dallasa so razumljivo narasli do neba, Kidd pa je vseskozi miril evforijo, zavedajoč se dejstva, da bo njegovim košarkarjem nasproti stala zasedba, ki je v zadnjih osmih letih kar šestkrat zaigrala v velikem finalu najmočnejše košarkarske lige na svetu in od tega trikrat osvojila tako imenovani prstan NBA. "Skozi celotno sezono smo kljubovali vsem, ki so nas že v zelo zgodnji fazi končnice videli na stranskem tiru. Uvrstitev v konferenčni finale je velik dosežek za to moštvo, a če se želite enakovredno kosati z zasedbo, kot je Golden State, morate odigrati svoje najboljše tekme v sezoni. Napakam navkljub imamo še ogromno prostora za napredek. Menim, da so temelji za uspešno prihodnost zelo dobro postavljeni, za kaj več pa bo treba okrepiti ekipo, o čemer sva se z lastnikom Markom Cubanom že pogovarjala," je po porazu na peti tekmi v Chase Centru dejal strateg Dallasa Jason Kidd.