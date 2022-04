Dončić ni edini Slovenec v organizaciji Dallas Mavericksov

Od konca minulega leta ima Luka Dončić pri Dallas Mavericksih tudi slovensko družbo. "Od decembra sem tudi jaz tukaj na pripravništvu, delam v marketing oddelku. Do konca sezone bom tukaj, potem pa bomo videl, kaj in kako bo naprej," je v naš mikrofon poudaril Andraž Zalar. Gre za študenta, ki se v Dallasu izpopolnjuje na področju marketinga, pomaga pa predvsem pri delu z družbenimi omrežji. "Na dneve tekem pomagam s socialnimi omrežji, začel smo tudi s slovenskim profilom na Twitterju in Instagramu," je svojo vlogo v klubu pojasnil Andraž Zalar.

Odkar je postal del franšize Mavericksov je spoznal, da je v ozadju kluba veliko več dela, kot ga vidimo mi iz domačih naslanjačev. "Ogromno enih ljudi dela zato, da so tekme na takšni ravni, kakršni so, da ekipa nemoteno deluje, da lahko igrajo tekme," nam je še razložil. Seveda pa se na severovzhodu Teksasa vse vrti okoli prvega zvezdnika moštva, Luke Dončića in to se v klubu hitro začuti. "Tukaj je mogoče še večji ta učinek Luke, kakor si mi mislimo v Sloveniji. Pa ne samo v Dallasu, tudi ko gre ekipa na gostovanja. Gostujoči navijači mu vzklikajo MVP, prosijo za avtograme, slike," o priljubljenosti Luke čez Lužo hiti razlagati Andraž.