Košarka

Dončić ni izgubljen za tekmo zvezd, za San Antonio pa je 'vprašljiv'

Los Angeles, 10. 02. 2026 21.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Luka Dončić, ki je zaradi težav s stegensko mišico leve noge izpustil dve tekmi v ligi NBA, še ni odpisan za tekmo zvezd NBA v nedeljo v Intuit Domu v Inglewoodu. Njegov nastop proti San Antoniu v domači Crypto.com Areni pa je še vedno pod vprašajem. Po poročanju ameriških medijev, naj bi se 26-letni Slovenec zagotovo vrnil v petek za tekmo proti nekdanjemu moštvu, ekipi Dallas Mavericks.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Luka Dončić lani ni bil del spektakla. Ljubljančan je od 2020 do leta 2024 petkrat zapovrstjo zaigral na tekmi zvezd, a je v pretekli sezoni zaradi poškodbe izpustil preveč tekem lige NBA, da bi prišel v obzir za glasovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letošnja udeležba 26-letnega Slovenca na tem spektaklu pa je pod vprašajem zaradi težav s stegensko mišico, poškodbo, ki jo je staknil v petek na tekmi proti Philadelphii. Je že izpustil tekmi proti Warriors in Oklahoma City Thunder, verjetno bo tudi obračun proti San Antoniu. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo vrnil na parket, po poročanju ameriških medijev naj bi se to zgodilo v petek za tekmo proti Dallas Mavericksom. .

Preberi še Množičen pretep v ligi NBA, vpletena znana pretepača

Dončić velja za enega najbolj izrazitih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca MVP sezone. Trenutno je s povprečjem 32,8 točke na tekmo vodilni strelec v ligi NBA.

Poleg točk v povprečju dosega 7,8 skoka, 8,6 podaje in 1,5 ukradene žoge, pri čemer ima 46,2-odstotni met iz igre, 36,6-odstotni met za tri točke ter je povprečno 77,5-odstotno učinkovit pri prostih metih.

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers dončić

