Dončić ni izgubljen za tekmo zvezd, za San Antonio pa je 'vprašljiv'

Luka Dončić lani ni bil del spektakla. Ljubljančan je od 2020 do leta 2024 petkrat zapovrstjo zaigral na tekmi zvezd, a je v pretekli sezoni zaradi poškodbe izpustil preveč tekem lige NBA, da bi prišel v obzir za glasovanje.

Letošnja udeležba 26-letnega Slovenca na tem spektaklu pa je pod vprašajem zaradi težav s stegensko mišico, poškodbo, ki jo je staknil v petek na tekmi proti Philadelphii. Je že izpustil tekmi proti Warriors in Oklahoma City Thunder, verjetno bo tudi obračun proti San Antoniu. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo vrnil na parket, po poročanju ameriških medijev naj bi se to zgodilo v petek za tekmo proti Dallas Mavericksom. .

Dončić velja za enega najbolj izrazitih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca MVP sezone. Trenutno je s povprečjem 32,8 točke na tekmo vodilni strelec v ligi NBA.

Poleg točk v povprečju dosega 7,8 skoka, 8,6 podaje in 1,5 ukradene žoge, pri čemer ima 46,2-odstotni met iz igre, 36,6-odstotni met za tri točke ter je povprečno 77,5-odstotno učinkovit pri prostih metih.

Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs