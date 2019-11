Dončić: Nikoli ne bi šel v Barcelono, Real je moja družina

Dončiću (na fotografiji) in soigralcem ekipa New York Knicks več kot očitno ne leži, saj jih je tesno ugnala še drugič v nekaj dneh.

"Veseli me, da me španski navijači spremljajo," je madridski dnevnik AScitiral Luka Dončića, ki ga imajo po njegovi neverjetno uspešni igralski karieri v vrstah madridskega Reala v Španiji, vsaj deloma, še vedno za "svojega".

"Čutim se malo Španca. Sedem let sem živel tam in velika hvala vsem tistim, ki me spremljajo na vseh večernih tekmah. Zelo sem jim hvaležen," je nadaljeval Dončić, ki mu ni ušel nedavni evroligaški "el clasico", ki ga je v napetem ozračju (tudi zaradi povratka Nikole Mirotićav dresu osovražene Barcelone) v Madridu dobil Ljubljančanov nekdanji klub (86:76).

'Gotovo bom igral v kvalifikacijah za OI'

"Gledal sem drugi polčas. Zaradi tekme sem malce prej prekinil 'siesto' ... Vedno si želim, da Madrid zmaga in mislim, da so si to zaslužili," je nadaljeval Dončić. "Sprejem Mirotića? Menim, da je vedel, da bo tako. To je nekaj običajnega zaradi vsega, kar je v Madridu naredil. Ni le igral za Madrid, temveč ga je Real Madrid vzgojil. Če bi jaz kdaj igral za Barco? Tega nikoli ne bi storil, nikoli. Madrid je moja družina."

Zavrnil je tudi namigovanja, da je izgubil precej kilogramov, dodal pa je še, da si močno želi igrati v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki bi lahko slovenski izbrani vrsti prinesle tudi nastope v Splitu ali Beogradu, kjer se ljubljanski as seveda počuti zelo domače.

"Moji kilogrami? Ne vem, od kod ta novica, toda nisem izgubil osem oziroma devet kilogramov. Preprosto pazim na svoje telo, to, kar počnem, pa mi je zelo pomagalo. Z Mavericksi pa želim letos v končnico," je še dodal Dončić."Gotovo bom igral (v kvalifikacijah za OI, op. a.) in upam, da se bomo uvrstili,"se je še ozrl proti zaključnim bojem za vozovnice OI 2020, ki jih bo prihodnje leto gostil japonski Tokio.

Dallas naslednja preizkušnja v ligi NBA čaka proti branilcem naslova Toronto Raptorsom:

