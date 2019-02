Dončić nosil Dallas k zmagi, a do sebe kritičen: 'Ne bi si odpustil tistih dveh metov, če bi izgubili'

V izjemni končnici je Dallas nadoknadil 15 točk zaostanka in izenačil na 97:97. Takrat pa je odgovornost prevzel 19-letni Luka Dončić in dosegel zadnjih pet točk za svojo ekipo. Domači so zadnjo četrtino dobili kar s 24:9, Portland pa več kot deset minut ni dosegel koša.

Miami brez pomoči Dragića poražen v Oaklandu

Golden State Warriors so v domači dvorani s 120 : 118 premagali Miami Heat, pri čemer so blesteli Kevin Durant, Klay Thompson in Stephen Curry, ki so Bojevnike popeljali do 15. zmage na zadnjih 16 tekmah. Durant je k zmagi prispeval 39 točk, Klay Thompson 29, Curry pa jih je dodal 25. Gosti so imeli sicer na koncu priložnost za zmago, a je Dion Waiters zgrešil z velike razdalje ob pisku sirene. Pri Miamiju, ki še pogreša slovenskega zvezdnika Dragića, je Josh Richardsondosegel 37 točk, Waiters 24, Justise Winslow 22 in Dwyane Wade deset.



Izidi:

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 102 : 101

(Luka Dončić: 28 točk, 9 skokov, 6 podaj za Dallas)

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 143 : 120

Sacramento Kings – Phoenix Suns 117 : 104

Atlanta Hawks – Orlando Magic 108 : 124

Golden State Warriors – Miami Heat 120 : 118