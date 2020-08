Dončić: Clippersi? Težko jih je premagati

Košarkarji Dallas Mavericks so igrali še zadnjo tekmo rednega dela. V Orlandu so igrali proti Phoenix Suns in izgubili s 102 : 128. Pri Dallasu je bil v odsotnosti Kristapsa Porzingisa, ki je tekmo izpustil zaradi težav s peto, najboljši Boban Marjanovićz 18 točkami in zanj rekordnimi 20 skoki. Pri Phoenixu, ki je v mehurčku dobil vseh osem tekem, a na koncu ostal praznih rok, je s 27 točkami izstopal Devin Booker. Luka Dončića in soigralce zdaj čaka prvi boj končnice z drugim moštvom na zahodu v rednem delu. "Težko jih je premagati, mi se zato moramo dobro pripraviti," je o dvoboju s Clippers dejal 21-letni slovenski zvezdnik. O pričakovanjih za svojo prvo končnico v NBA pa je dejal: "Nedvomno se veselim. Gre za končnico, ampak jaz sem izkusil končnico že v Evropi. Morda ne gre za isto raven igre, ampak občutki pa so enaki."

Na drugih tekmah je Boston izgubil proti Washingtonu z 90 : 96, Los Angeles Lakers so pokleknili pred Sacramentom s 122 : 136, Memphis je ugnal Milwaukee s 119 : 106, Utah s 118 : 112 San Antonio, Brooklyn je izgubil proti Portlandu s 133 : 134, Orlando pa je ugnal New Orleans s 133 : 127. Z zmagami v pretekli noči pa sta si tako Memphis kot Portland po spremenjenem sistemu igranja zagotovila dodatne kvalifikacije za končnico. Portland z dokončnim osmim mestom na zahodu potrebuje le eno zmago za uvrstitev naprej, Memphis dve.

Za Portland je na tekmi z Brooklynom znova blestel Damian Lillard, ki je prispeval 42 točk in ključno ukradeno žogo v zaključku tekme. Brooklyn je imel ob izteku časa še vedno možnost za zmago, a je njihov najkoristnejši igralec večeraCaris LaVert (37 točk) zgrešil ob zvoku sirene. "Trdo smo si prigarali še eno zmago," je dejal Lillard, ki je na dveh tekmah pred tem dosegel skupaj 112 točk. "Boljši občutek pred dodatnimi kvalifikacijami je, da smo teh osem tekem pred koncem sezone garali, zato si tudi zaslužimo mesto v končnici." Z zmago Memphisa, ki je s pridom izkoristil odsotnost suspendiranega Giannisa Antetokounpoja pri Milwaukeeju, pa je iz igre za dodatne kvalifikacije izpadel Phoenix. Ta je sicer blestel in ostal neporažen po ponovnem zagonu lige, a vseeno to ni bilo dovolj za končnico.

Na vzhodu so pari Toronto – Brooklyn, Boston – Phlipadelphia, Milwaukee – Orlando ter Miami – Indiana.