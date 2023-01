Dončić o dodatnem motivu: Podžge me, ko me tako provocirajo

"Ta zmaga je bila nujno potrebna, če se želimo izogniti dodatnim tekmam za vstop v končnico. Moštvo se je kljub zaostanku dobro odzvalo in pokazalo pravi značaj. Ko je bilo najbolj potrebno, smo bili na želeni ravni in tekmo zaključili v svojo korist," je uvodoma dejal 23-letni slovenski reprezentant, ki še ni povsem zacelil poškodbe gležnja. "Čutim, da še nisem stoodstotno pripravljen, čeprav moja predstava kaže morda drugače. Pomembno je, da si pomagamo med seboj, ščitimo hrbet, ko je to potrebno. Tokrat smo odigrali odlično kot ekipa, nekajkrat sicer zaostajali, a najpomembneje je, da se znaš vrniti v tekmo in jo na koncu tudi dobiti," je dejal Dončić.

Bolj zanimivo je bilo ob koncu druženja z novinarji, ko so ga ti pobarali o ne prav prijateljskem pogovoru, v katerega se je zapletel s pomočnikom glavnega trenerja Detroita Jeromom Allenom.

"V vrhunskem športu ni to nič novega. On me je od prve četrtine dalje provociral, nekaj je 'čivkal', jaz mu pa nisem ostal dolžen in sem začel 'čivkati' nazaj. A to je zdaj že pozabljeno. Nasprotno moštvo bo uporabilo vsa možna sredstva, da omeji tvoj učinek. Nisem se pustil motiti in nadaljeval v dobrem ritmu. Očitno pa pri Detroitu ne vedo, da me vselej podžge, ko me tako provocirajo," je zaključil Luka Dončić, ki je še četrtič v tej sezoni presegel (magično) mejo 50 ali več doseženih točk na eni tekmi.