Dončić o Giannisu: Je eden od dveh najboljših v ligi NBA ta hip

"Lepo je. Je izjemen igralec, morda je celo eden od dveh najboljših igralcev v ligi ta hip. Zelo ga cenim in cenim, da je to prišlo iz njegovih ust," je lepe besede Giannisa sprejel Ljubljančan, ki bo konec februarja praznoval okrogli, 20. rojstni dan.

"Je odličen igralec. Njegove noge so izjemne, zdaj lahko meče tudi trojke, tako da ga je težko kriti. Mislim, da proti takemu igralcu še nisem igral. Je edinstven," je o 24-letnemu grškemu velikanu z izbranimi besedami govoril Luka Dončić . Tudi Antetokounmpo ni skoparil s pohvalami na račun Dončića. "Je izjemen igralec. Videl sem ga igrati proti mojemu bratu pred dvema letoma in takoj sem vedel, da je poseben. Le nebo je meja zanj," je dejal Giannis.

Prav 20 je številka, ki je zaznamovala Lukov petkov večer, saj je na tekmi z Jeleni dosegel 20 točk, 3 skoke in 2 podaji. Na začetku tretjega četrtine je sicer trener Dallasa Rick Carlisle netipično z igrišča potegnil nosilce igre. "Preprosto nismo igrali dobro. To je to," je bil kratek Dončić. Ta je odigral le 27 minut, kar je dobrih pet minut manj kot jih praviloma dobiva na preostalih obračunih. Dallasu se po precejšnji rošadi ekipe še kako pozna neuigranost, Dončić pa odkrito priznava, da mu menjave v ekipi niso najbolj všeč, saj tega iz Evrope ni vajen. "Težko je, drugače je. Navaditi se moram na to, da fantov, s katerimi sem se družil ni več," je povedal slovenski reprezentant. Najtežje je pospremil odhod tunizijskega košarkarja Salaha Mejrija, s katerim sta veliko časa preživela izven parketa. "Najverjetneje ne bi bil takšen igralec, če ne bi bilo Mejrija. Pomagal mi je v prvih dnevih, ko sem prišel sem. Še vedno sva v stikih, z njim se vseskozi pogovarjam," je še povedal Dončić, ki je bil po slabi predstavi Dallasa proti vodilnemu Milwaueekeju vidno slabe volje. "Dobiti 80 točk v raketi je noro. Na prihodnjih tekmah moramo igrati boljšo obrambo," je ključ do uspeha iskal 19-letnik.