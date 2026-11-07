Dončić o košu z 21 metrov: To spremeni energijo v ekipi in dvorani

Luka Dončić to sezono v povprečju na tekmo dosega več kot 40 točk, obračun proti Portlandu pa je bil zanj strelsko najučinkovitejši letos. Pred dvema tednoma je 52 točk vknjižil proti Utahu, tokrat pa dodal še eno več in tako že 11. v svoji NBA karieri dosegel vsaj 50 točk. "Zelo uživam, košarka mi prinaša veliko veselja. Igranje v Ligi NBA, o tem sem sanjal, tako da preprosto živim svoje sanje," je po tekmi dejal 27-letni Slovenec.

Luka Dončić FOTO: AP

Začetek tekme proti Trail Blazersom pa je bil za jezernike vse prej kot sanjski. Na sredini druge četrtine so zaostajali že za 16 točk, se nato začeli počasi pobirati, Dončić pa je z metom čez skoraj celotno dolžino igrišča ob zvoku sirene poskrbel, da je s soigralci na odmor odšel ob zaostanku sedmih točk. "Upal sem, da nas bo takšen koš dvignil. To spremeni celotno energijo v ekipi in dvorani. Zato se mi je zdelo, da je to pomemben met, ki ga je treba zadeti. In prav zato sem se tudi odločil zanj," je met opisal Dončić.

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In točno to se je zgodilo. Lakersi so v nadaljevanju povsem dominirali, z delnim izidom 17:0 prišli do preobrata in se nato mirno sprehodili do osme zmage v sezoni, ki jih je izstrelila na prvo mesto zahodne konference. "V slačilnici smo se veliko pogovarjali o zaupanju drug v drugega in ves čas smo verjeli, da lahko preobrnemo izid. A pred nami je še dolga sezona. Odigrali smo šele deset tekem, 72 nas jih še čaka. Dokler zmagujemo, se dobro počutim in upam, da se bo to nadaljevalo," je zaključil prvi zvezdnik Lakersov.