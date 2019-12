Dončić o nedosojeni osebni napaki: Moral sem se brzdati in ugrizniti v jezik

Luka Dončić je s končno statistiko, ko je proti Sacramentu dosegel 27 točk ter dodal še osem asistenc in sedem skokov, spet močno opozoril nase. Bil je centralna figura tekme tudi v sami končnici, ko je imel met za podaljšek. "Sodniki niso videli ali niso želeli opaziti prekrškaCoryja Josepha. Bil je viden, tudi brez počasnega posnetka," trdi ameriškiESPN. Čeprav Dallas niti enkrat ni prešel v vodstvo pa je že vztrajnost Teksašanov hvale vredna. Dallas je sredi trtetje četrtine zaostajal že za 24 točk, nato pa mu je uspelo veliki rezultatski zasuk. Tudi s pomočjo 20-letnega Ljubljančana, ki bi lahko tekmo odpeljal v dodatnih pet minut. Čeprav se mu klanja cel svet, saj je presegel celo legendarnega Michaela Jordana, mladi Slovenec po tekmi s Sacramentom ni imel trdega spanca. V zadnjih sekundah dvoboja s Sacramentom je zgrešil met za izenačenje in njegov Dallas je po petih zaporednih zmagah vpisal sedmi poraz v sezoni.

Dončić: Vedno hočem zmagati!

Počasni posnetek zadnje akcije Dončića je razkril, da ga je branilec Cory Joseph udaril po komolcu, zato je bil njegov met kratek. Sodniška trojka prekrška ni videla in Kingsi so iz Dallasa odnesli dragoceno zmago. Dončić je po koncu dvoboja ostal na sredini igrišča in večkrat mrko pogledal proti sodnikom ter jim namenil nekaj sočnih besed. Že tekom dvoboja se večkrat ni strinjal z njihovimi odločitvami. Ko je prišel v slačilnico in se srečal s predstavniki medijev, je bilo prvo vprašanje namenjeno sodniškemu kriteriju ter odnosu med njim in sodniki.Dončić je namreč na zadnjih treh tekmah dobil dve tehnični napaki, obe zaradi negodovanja nad sodniškimi odločitvami. "Vem, kako se je treba obnašati pred sodniki, vendar sem enostavno preveč čustven in tekmovalen. Vedno hočem zmagati, vprašajte mojo družino. Ali gre za košarko ali kar koli drugega, želim biti prvi in najboljši. Se pa zavedam, da ljudje delajo napake, tako tudi jaz, in da se moram s tem sprijazniti. Nič, gremo naprej," je dejal Dončić.

Tudi njegov trener Rick Carlisle je moral odgovarjati na podobna vprašanja. "V veliki meri ima prav, vendar se ni mislim spuščati v podrobnosti. Svoje ekipe ne treniram preko medijev," je dejal in nadaljeval: "Glejte, on je igralec, ki prejme veliko udarcev. Vsi se želijo preizkusiti z njim. Enajst let sem bil trener Dirka Nowitzkega in enako se je dogajale njemu. Igralci so se ga lotevali fizično in psihološko. Enako zdaj počnejo z Dončićem. Je močan, se zna braniti, vendar velikokrat pride na klop z odrgninami, modricami in krvavitvami. Verjemite, na igrišču gre zelo zares."

