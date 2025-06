Dončić o težki preizkušnji iz mladosti: Drl se je name in me spravil v jok

LeBron James je v podkast, ki ga gosti z legendarnim nekdanjim košarkarjem Stevom Nashem, povabil soigralca Luko Dončića. Po prvem delu pogovora so zdaj objavili tudi drugi del. V njem je slovenski zvezdnik spregovoril o zahtevnem začetku košarkarske poti v Real Madridu in izkušnji z nekdanjim trenerjem, ki se je še danes spomni.

LeBron James, Steve Nash in Luka Dončić so se v drugem delu pogovora v podkastu "Mind the Game" (Bodi pozoren na igro) osredotočili na začetek svojih košarkarskih poti. James in Nash sta najprej izpostavila pritisk, ki ga v Ameriki čutijo otroci in starši. Ameriški otroci v osnovni in srednji šoli veliko več časa preživijo na tekmah kot na treningih. Dončić je dejal, da so bile njegove izkušnje v Evropi popolnoma drugačne. Najprej se je po selitvi v Realovo mladinsko šolo pri zgolj 13 letih starosti moral navaditi na novo okolje. "V prvih dveh, treh mesecih sploh nisem govoril z nikomer, ker nisem govoril špansko. Zato sem se moral tako hitro naučiti jezika," je sedanjemu in nekdanjemu košarkarju LA Lakersov dejal Dončić. James je dejal, da se pri svojih dveh sinovih Brycu in Bronnyju ni vmešaval v delo njunih trenerjev. Dončić je to primerjal s pristopom svojega očeta Saše Dončića, ki se po njegovih besedah tudi ni vmešaval v njegovo košarkarsko pot.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP icon-expand

Vsi trije so se strinjali, da mladi košarkarji potrebujejo zahtevne trenerje, ki jim ne bodo popuščali. Dončić se je spomnil trenutka z enim od trenerjev v njegovi mladosti, ki se mu je za vedno vtisnil v spomin. "Na enem od turnirjev smo prišli v finale ali osmino finala. Ob polčasu smo vodili s 30 točkami razlike. Jaz sem se malo norčeval. Trener se je drl name, ob polčasu sem zaradi tega tudi jokal. A ta trener je spremenil moj pogled na košarko. Tisto leto nismo izgubili niti ene tekme, v finalu pa smo zmagali s 30 točkami razlike," se je težke izkušnje z enim od trenerjev v Realu spomnil Dončić. "Takega človeka potrebuješ, če želiš biti res dober igralec. Taki trenerji ti bodo povedali vse. Zato ga imam še danes rad. To je storil zame," je Dončić še danes hvaležen svojemu nekdanjemu trenerju, ki ga ni imenoval. James, Nash in Dončić so primerjali tudi odnos ameriških in evropskih košarkarjev do reprezentančnega dresa. James je dejal, da ameriški košarkarji pogosto čutijo večjo pripadnost mestom, v katerih so odrasli, kot državi.