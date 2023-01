Dončić o trojki za podaljšek: Bil sem presenečen, da so me pustili samega

Nov večer in nova odlična predstava Luke Dončića. Ljubljančan je tokrat "pustošil" v mestu angelov, kjer je bil kar nekajkrat odločilni mož Teksašanov. "Sedaj sem kar pošteno utrujen. Mislim, da sem prikazal dobro igro, z veliko energije. Zdaj res komaj čakam počitek ," je po zahtevni tekmi dejal 23-letni Dončić, ki je imel le devet sekund premora v zadnjih 40 minutah tekme. "Bil sem kar presenečen, ker sem pričakoval, da bodo storili prekršek. Sam pa sem želel čim prej žogo preusmeriti v koš in jih prehiteti, " je o izjemnem izenačujočem košu ob koncu rednega dela povedal Dončić.

Za domače, ki so po petih zmagah v nizu zdaj izgubili drugič zapored, je Russell Westbrook dosegel 28 točk. Prvi zvezdnik LeBron James, ki vodi tudi v točkovanju za tekmo zvezd All-Star, pa je zbral 24 točk, 16 skokov in devet podaj. "Po zaostanku smo si priigrali priložnosti za zmago. Vendar nam v zaključkih nikakor ni uspelo, da bi prišli v igro in storili tisti zadnji korak," je tekmo strnil James, ki je iz igre metal le 9:28 in zgrešil vseh sedem poskusov za tri točke.

Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko bo gostoval pri Portland Trail Blazersih.

Izid:

LA Lakers - Dallas Mavericks 115:119 (Luka Dončić 35 točk, 14 skokov in 13 podaj ob 50-odstotnem metu (14:28 iz igre, 4:9 za tri, 3:7 prosti meti), ukradena žoga in blokada ter 5 izgubljenih žog).