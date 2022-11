Statistika ne laže: Dončić ob bok Chamberlainu

Luka Dončić je s točkovnim izkupičkom postal tretji igralec v zgodovini NBA, ki je na prvih sedmih tekmah dosegel vsaj 30 točk, obenem pa prvi po Wiltu Chamberlainu iz sezone 1962/63. Ljubljančan je na domači tekmi proti ekipi Utah Jazz dosegel 33 točk, ob tem pa je dodal še enajst asistenc in pet podaj, na parketu pa je preživel dobrih 35 minut. Dončić ima v tej sezoni povprečje dobrih 36 točk na tekmo. Višje po uvodnih sedmih tekmah sta v zadnjih 60 letih imela le Michael Jordan in James Harden. Le dva igralca v zgodovini lige NBA pa sta prvih sedem tekem sezone začela s povprečjem, večjim od doseženih 30 točk na tekmo. Tak izkupiček je uspel omenjenemu Chamberlainu v sezonah 1962/63 in 1959/60 ter Jacku Twymanu v sezoni 1959/60.

"Lepo je zmagati kot ekipa, to je seveda najpomembnejše. A vedno je lepo odigrati tudi dobro osebno tekmo. Ne vem. Trudim se dobiti tekme. Mislim, da sem danes odigral eno svojih najboljših. Nisem preveč igral na silo in sem delil žogo," je za ESPN po povedal prvi strelec dvoboja v Dallasu Luka Dončić, ki je iz igre metal 12:20, obenem pa ukradel še dve žogi. Ob 33 doseženih točkah, enajstih asistencah in petih skokih vnovič statistika za "anale".

icon-link Luka Dončić vs Utah Jazz FOTO: Sofascore.com

"Ne bom rekel, da smo se kar malce bali te tekme, ker se nikogar zares ne bojimo, smo pa bili precej previdni pred dvobojem z Utahom, ki na začetku sezone blesti. Čeprav so močno spremenili zasedbo, pa so gotovo eno od presenečenj uvoda prvenstva," je prepričan 23-letni Ljubljančan, ki ima za sabo še eno napeto končnico. Tokrat s srečnim zaključkom.

"Učimo se, na vsaki tekmi se nekaj naučimo. Porazi s prejšnjih so na nek način prišli prav, saj nekaterih stvari, predvsem v zaključkih tekem, ne ponavljamo več. Mislim na nekatere neumnosti, ki smo jih počeli v končnicah," je bil za ESPN brez dlake na jeziku prvi zvezdnik ekipe iz Teksasa, ki je močno pohvalil soigralce. "Ves čas imam pomoč v ekipi. Moji statistični dosežki brez njihovega deleža nimajo vrednosti. Mislim, da rastemo kot ekipa. Nekaj igralcev je novih, nekaj jih je odšlo. Počasi dobivamo pravo obliko. Predvsem se mi zdi pomembno to, da so vloge v ekipi vse bolj postavljene. Mislim, da nas čaka lepa sezona," je Dončić širil optimizem med armado Dallasovih navijačev.

Prav po njegovi zaslugi imajo Teksašani še posebej na stari celini izjemno navijaško podporo. "Vidim, da je na tribunah veliko Evropejcev. Prihajajo z vseh koncev in krajev. Lepo je videti, da nam sledijo in nas podpirajo." Dallas ima po malce bolj medlem startu v sezono sedaj na kontu dve zaporedni zmagi. "Upam, da podaljšamo pozitiven niz. Sezona je še mlada, a še kako pomembno je, kakšen izkupiček imaš na začetku. Sploh po kakšnih 15-20 odigranih tekmah, ko zadeve že dobivajo pravo sliko," gleda naprej fantastični Slovenec, ki iz tekme v tekmo svoje ime že postavlja ob bok velikim in se zapisuje med "večne".

"Michael Jordan, Wilt Chamberlein. Fanta, ki sem ju lahko samo sanjal v mladosti. Ko te omenjajo v istem stavku, se počutiš kar malce nelagodno." Ljubljančan skuša ostati skromen ... "Daleč sem še od njunih dosežkov, a godi spoznanje, da so moje igre opažene. Ves čas pa ponavljam: Kaj ti bo osebna statistika, če ni zmag ekipe? Samo to je važno," je pogovor z radovednimi ameriškimi novinarji sklenil Luka Dončić.





icon-expand Luka Dončić in Jason Kidd FOTO: AP

Tekmeci o Dončiću: Ko ga gledaš igrati in pogledaš v zapisnik, je njegova statistika alarmantna ...

"Mislim, da je nekaj posebnega, ko govoriš o Michaelu in Wiltu. To je redkost. Mi pa gledamo to na dnevni bazi, kar je precej fino. Triindvajsetletnik, ki je na takšni ravni. To samo kaže osredotočenost, ki jo ima. Nosi ekipo in jo postavlja v položaj, ko lahko zmaga," je Dončića spet pohvalil trener Dallasa Jason Kidd. Hvalnice mu je namenil tudi stratega Utaha Will Hardy: "Njegov nadzor telesa, sama moč, rokovanje z žogo, njegova velikost, vse to ga dela za zelo zahtevnega tekmeca. Mislim, da vsak dan, ko ga gledaš igrati in pogledaš v zapisnik, je njegova statistika alarmantna, kar zadeva nasprotno ekipo."

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right