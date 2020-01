Dončič ob novici o smrti legende: To ne more biti res!

Ob novici, da je med petimi mrtvimi v helikoptrski nesreči tudi košarkarski zvezdnik Kobe Bryant, so družbena omrežja “pregorela”. Sprva so mnogi bili prepričani, da gre za lažno novico in da je nekdo vdrl v sistem medijske hiše TMZ, ki je prva sporočila tragično novico.

Med tistimi, ki so upali, da je novica lažna, je bil tudi slovenski športni as Luka Dončič, ki je najprej tvitnil“Ne, prosim”, nato pa “To ne more biti res”.