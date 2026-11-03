Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić že pri 37 točkah, Lakersi v visokem vodstvu (103:85)*

Los Angeles, 03. 11. 2026 05.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers ne poznajo počitka. Le 24 ur po zmagi nad Torontom v svoji Crypto.com Areni gostijo moštvo Miami Heat, za katerega v novi sezoni igra nekdanji dolgoletni zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo. Izid ob polčasu je 79:72 v korist jezernikov, pri katerih znova blesti njihov prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je v prvem polčasu zbral 24 točk.

Miami je v srečanje s 17-kratnimi prvaki lige NBA vstopil s štirimi zaporednimi točkami in vodstvom z 0:4. A Lakersi so hitro odgovorili z delnim izidom 8:4 in tako vajeti igre prevzeli v svoje roke. Luka Dončić je podobno kot na predhodnih tekmah nasprotniku dal jasno vedeti, da bo tudi na osmi tekmi sezone zanj nerešljiva uganka.

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je z dvema uspešnima metoma za tri točke svoje moštvo popeljal do sedmih točk naskoka (15:8), kar je bila druga najvišja prednost domačega moštva v uvodni četrtini. Najvišja je znašala +9 tri minute pred koncem omenjenega dela igre po uspešno izvedenih prostih metih Quentina Grimesa. Dončić je v prvi četrtini dosegel 16 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A tudi gostje so v Kalifornijo prispeli s svojo računico. Če je bil Dončić v vsakem trenutku prva violina svojega moštva, je bil na drugi strani glavni protagonist dolgoletni prvi zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, ki je poskrbel, da se prednost varovancev JJ Redicka že v prvi četrtini ni povzpela na dvomestno število (37:30).

Po trojki Austina Reavesa v prvem napadu druge četrtine so jezerniki prvič na srečanju tekmecu ušli na dvomestno razliko (40:30). A Miamija je prek Bobbyja Portisa in Antetokounmpa hitro stopil domačo prednost na +4, ki je se je do odhoda v slačilnice gibala v podobnih okvirjih. Obe moštvi sta bili v prvem polčasu zelo razpoloženi za igro v napadu, o čemer govori tudi rezultat prvega polčasa (79:72), Dončić pa je v drugi četrtini dodal še osem točk (skupno 24).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Miami Heat -:- (37:30, 42:42, -:-, -:-)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka liga nba los angeles lakers miami heat luka doncic

Dončićev soigralec navijača prosil, da mu vrne trak za lase

24ur.com Trojni dvojček izvrstnega Dončića za novo zmago Lakersov
24ur.com Neverjetni Dončić s 60 točkami z Lakersi pokopal še Miami
24ur.com Drama v Arizoni pripadla Lakersom, Dončić dosegel 29 točk
24ur.com Minnesota prekinila zmagoviti niz Oklahome, Dallas boljši od Miamija
24ur.com Dončić z dvojnim dvojčkom Lakersom pomagal do zanesljive zmage v New Orleansu
24ur.com Lakersi nemočni proti Clevelandu, Dončić pri 29 točkah
24ur.com Dončić: Veliko košarke je bilo v zadnjih mesecih. Upam, da bodo noge zdržale
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Niste povzdignili glasu, a otrok se je vseeno umaknil? To je lahko razlog
Niste povzdignili glasu, a otrok se je vseeno umaknil? To je lahko razlog
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, biki bodo drzni v ljubezni
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, biki bodo drzni v ljubezni
To je krilo, ki ga bomo to zimo videvale povsod
To je krilo, ki ga bomo to zimo videvale povsod
To je najboljša zimska destinacija v Evropi
To je najboljša zimska destinacija v Evropi
vizita
Portal
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Ljubezen ni premagala 49 let razlike: njun razhod naj bi skrivala skoraj leto dni
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
dominvrt
Portal
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
'Stopila si v škornje restavracijske slaščičarke': Anna z nenavadno sladico navdušila sodnike
'Stopila si v škornje restavracijske slaščičarke': Anna z nenavadno sladico navdušila sodnike
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022