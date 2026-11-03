Dončić že pri 37 točkah, Lakersi v visokem vodstvu (103:85)*

Miami je v srečanje s 17-kratnimi prvaki lige NBA vstopil s štirimi zaporednimi točkami in vodstvom z 0:4. A Lakersi so hitro odgovorili z delnim izidom 8:4 in tako vajeti igre prevzeli v svoje roke. Luka Dončić je podobno kot na predhodnih tekmah nasprotniku dal jasno vedeti, da bo tudi na osmi tekmi sezone zanj nerešljiva uganka.

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je z dvema uspešnima metoma za tri točke svoje moštvo popeljal do sedmih točk naskoka (15:8), kar je bila druga najvišja prednost domačega moštva v uvodni četrtini. Najvišja je znašala +9 tri minute pred koncem omenjenega dela igre po uspešno izvedenih prostih metih Quentina Grimesa. Dončić je v prvi četrtini dosegel 16 točk.