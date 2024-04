Dončić ob prepričljivi zmagi Dallasa do novega trojnega dvojčka

Košarkarji Dallasa so na gostovanju pri Charlotte Hornets z rezultatom 104:130 brez težav vknjižili novo pomembno zmago. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil z 39 točkami, 12 skoki in 10 asistencami vnovič najučinkovitejši igralec na parketu.

Luka Dončić je s sijajno predstavo vknjižil že 21. trojni dvojček v sezoni ter postal košarkar Mavsov, ki je v eni sezoni dosegel največ točk, Dallas pa se je s četrto zaporedno zmago oziroma z enajsto zmago na zadnjih dvanajstih tekmah utrdil na petem mestu zahodne konference. Veliko dela so varovanci Jasona Kidda opravili že v prvi četrtini, ki so jo dobili z izidom 18:36, slovenski as pa je v uvodnih 12 minutah zbral tri točke več, kot celotno moštvo sršenov.

Dončiću so na igrišču pomagali tudi razigrani soigralci, Dallas pa je po treh minutah druge četrtine in trojki Tima Hardawaya vodil že za 24 točk. Trener gostov je zaradi ugodnega rezultata prvemu zvezdniku ekipe lahko namenil nekaj počitka, Ljubljančan je do polčasa prispeval še šest točk, Teksašani pa so na odmor odšli ob izidu 47:69.

Gostje so v uvodnih minutah tretje četrtine, predvsem po zaslugi kirurško natančnega Daniela Gafforda, ki je tekmo zaključil s 26 točkami brez zgrešenega meta, prišli do 27 točk prednosti. V nadaljevanju so visoko vodstvo uspešno držali, domačini pa so se z dobro igro v končnici četrtine vendarle uspeli približati na 14 točk zaostanka.

A gostje niso želeli ničesar prepustiti naključju, tekmeca pa so dokončno strli dobre štiri minute pred koncem, ko so z delnim izidom 0:13 ponovno zbežali na +24. Kidd je v zaključku dvoboja nekaj več minut namenil tudi košarkarjem, ki sicer na parketu ne preživijo toliko minut, kot zvezdniki, ki v zadnjih tednih skrbijo za izjemne predstave moštva iz Teksasa.

Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 104:130 (18:36, 47:69, 83:97)

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 120:102

Toronto Raptors - Indiana Pacers 123:140

Atlanta Hawks - Miami Heat 111:117

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 104:91

Chicago Bulls - New York Knicks 117:128

Houston Rockets - Orlando Magic 118:106

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 87:102

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 130:121

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 112:105

Utah Jazz - Denver Nuggets 95:111

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 120:134

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 92:105

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 100:110