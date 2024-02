Dončić ob rojstnem dnevu postal tretji najboljši strelec do 25. leta

Petkratni udeleženec turnirja All Star je v svoji karieri v ligi NBA doslej dosegel 10.825 točk, 3264 skokov in 3110 podaj, kar je na 380 tekmah zadostovalo za 211 zmag. Ob tem je bil Ljubljančan štirikrat izbran v idealno peterko, za novinca leta in člana prve peterke novincev lige NBA.

"Luka Magic", kot ga imenujejo mnogi onkraj luže, je tako v šestih sezonah presegel že številne rekorde in postavil nove mejnike. Med drugim mu je kot prvemu v zgodovini uspelo doseči, da je pred 22. rojstnim dnevom zbral 10 trojnih dvojčkov z vsaj 35 točkami, trojni dvojček z vsaj 60 točkami in 20 skoki ter več kot en trojni dvojček z vsaj 30 točkami v manj kot 30 minutah igre, prav tako pa ima za sabo največ zaporednih tekem z vsaj 20 točkami, 5 skoki in 5 podajami.

Z dopolnjenimi 25 leti je postal tretji najboljši strelec v zgodovini NBA do 25. leta starosti in tako zaostal le za LeBronom Jamesom in Kevinom Durantom. Po številu podaj do 25. leta je na šestem mestu, po številu tekem s 50 točkami do 25. leta na petem (7), po tekmah s 30 točkami do 25. leta pa na drugem mestu (170). Kar se tiče trojnih dvojčkov, jih je do 25. leta starosti več vknjižil le Oscar Robertson (66).

Dončić, ki je bil leta 2018 izbran za slovenskega športnika leta, blesti tudi v slovenski reprezentanci, s katero je pred sedmimi leti v Istanbulu postal evropski prvak.