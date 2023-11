Dončić in Kidd v en glas: Obramba in skok sta stvar volje in želje

Košarkarji Dallasa so prvič v dozdajšnjem delu sezone najmočnejše košarkarske lige na svetu doživeli zaporedna poraza. Varovanci trenerja Jasona Kidda so najprej drago prodali svojo kožo na gostovanju pri zasedbi Milwaukeeja (125:132), nekaj manj kot 24 ur pozneje pa so Mavsi klonili še v domačem American Airlines Centru proti vročemu Sacramentu (113:129). Prvi zvezdnik Teksašanov Luka Dončić in njihov strateg sta v en glas poudarila, da sta zopet zatajili obramba in skok.

"Morda se v zadnjih dneh ponavljam preveč, toda če prejmeš 130 točk ali več, ne moreš računati na uspeh," je po zaporednem porazu v manj kot 24 urah dejal trener Dallasa Jason Kidd, ki je podobno kot Luka Dončić, ki je v 32 minutah igre dosegel 25 točk, ob tem pa zbral še 10 skokov in sedem podaj, izpostavil ista ključna dejavnika za tokratni neuspeh. "Obramba in skok sta stvar volje in želje vsakega posameznika. Ko si to želijo vsi člani moštva, rezultat običajno pride sam od sebe. Do sredine tretje četrtine smo bili rezultatsko poravnani, nato pa smo z nekaj neumnimi napakami dovolili nasprotniku, da unovči vse svoje odlike. Pri obeh porazih smo imeli enakovredne možnosti za zmago, na koncu pa po zaslugi lastnih napak ostali praznih rok," pa se je na Kidda navezal prvi zvezdnik Mavsov Luka Dončić. Ta ni skrival razočaranja nad načinom, kako je s soigralci zapravil lepi možnosti za novi zmagi in posledično dodaten dvig samozavesti pred prihajajočimi zahtevnimi obračuni proti Lakersom, Clippersom in Memphisu. "Vsaka tekma v sezoni je pomembna. Če nič drugega, zaradi kontinuitete dobrih rezultatov in ohranitve dobrega vzdušja v moštvu. Verjamem, da se se bomo iz teh dveh porazov kaj novega naučili in v naslednje bitke vstopili bolje pripravljeni," je še dodal 24-letni kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste.