Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Reaves: Dončić je od mene pričakoval 60 točk

Los Angeles, 27. 10. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
6

Košarkarji Los Angelesa so brez Luke Dončića nadigrali Sacramento (127:120). Ob odsotnosti slovenskega zvezdnika je na gostovanju pri Kraljih blestel Austin Reaves, ki je z 51 točkami dosegel najvišji strelski izkupiček v karieri. 27-letni Američan se je pred tekmo pogovarjal tudi z Dončićem, ki mu je napovedal celo 60 točk.

V severnoameriški ligi NBA so Lakersi na gostovanju v Sacramentu vpisali svojo drugo zmago v letošnji sezoni. Kljub odsotnosti glavnih dveh zvezdnikov Lebrona Jamesa in Luke Dončića so na krilih izjemne predstave Austina Reavesa premagali domače Kralje. 27-letnik je bil z 51 točkami in enajstimi skoki zgolj eno asistenco oddaljen od trojnega dvojčka. 

Austin Reaves vs Sacramento
Austin Reaves vs Sacramento FOTO: Sofascore.com

Dončić, ki je odsoten zaradi zvina prsta na levi roki, je že pred tekmo napovedal izjemno predstavo Reavesa. "Zjutraj sva se pogovarjala. Drug drugega sva hecala glede ameriškega nogometa. Tak je najin slog komuniciranja, nenehno se provocirava. Na koncu pogovora mi je rekel, da danes od mene pričakuje šestdeset točk. Nisem ga jemal preveč resno, to je bil konec pogovora. Najbrž mi je napisal sporočilo, nisem še utegnil pogledati na telefon," je po tekmi razkril Američan.

Reaves je po tekmi pohvalil tudi svoje soigralce. "Prve četrtine nisem začel najbolje, vendar nisem odnehal. Na tak večer je pomembno, da si vztrajen in da zaupaš vase. Ko ti manjkata Lebron in Luka, je ključno, da ekipa naredi svoje. Nisem bil edini, ki je odigral dobro tekmo, tudi Ayton je bil odličen pod košem. Ekipa je kot celota odigrala res solidno tekmo."

JJ Redick
JJ Redick FOTO: AP

Nad predstavo Reavesa je bil navdušen tudi glavni trener JJ Redick. "Bil je neverjeten. Pomagal nam je na obeh koncih. Strelsko je bil izredno navdihnjen. Najbolj pa me je navdušila intenzivnost, s katero je igral, zelo očitno je, da odlično skrbi zase. Vidna je tudi njegova želja po tem, da tekmuje in zmaguje," je na novinarski konferenci izjavil strateg jezernikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Austin reaves Luka Dončić Los Angeles Lakers
Naslednji članek

Reaves na Dončićev 'način' popeljal Lakerse do zmage v Sacramentu

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
27. 10. 2025 09.45
-1
To ni košarka,to je cirkus.
ODGOVORI
0 1
Bigbadjohn
27. 10. 2025 08.59
+1
Barvo! Barvo! (tudi disleksija je lahko zabavna...))
ODGOVORI
1 0
U1665256761563
27. 10. 2025 08.55
+3
Bravo!
ODGOVORI
3 0
proofreader
27. 10. 2025 08.53
+4
Kar noro.
ODGOVORI
4 0
Jezna lepookica
27. 10. 2025 08.53
-5
Ponavadi kadar Luka igra, zgubijo, če ne igra ,zmagajo. Zgleda se reveč zanašajo na njega in premalo naredijo.Isto je tudi, kadar za Slovenijo igra.
ODGOVORI
4 9
Bigbadjohn
27. 10. 2025 09.01
+1
OOO, Lp! Pa še ostalim najlepši pozdrav (NLP) tja v vaš paralelni univerzum,, nje...
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306