Reaves: Dončić je od mene pričakoval 60 točk

V severnoameriški ligi NBA so Lakersi na gostovanju v Sacramentu vpisali svojo drugo zmago v letošnji sezoni. Kljub odsotnosti glavnih dveh zvezdnikov Lebrona Jamesa in Luke Dončića so na krilih izjemne predstave Austina Reavesa premagali domače Kralje. 27-letnik je bil z 51 točkami in enajstimi skoki zgolj eno asistenco oddaljen od trojnega dvojčka.

Dončić, ki je odsoten zaradi zvina prsta na levi roki, je že pred tekmo napovedal izjemno predstavo Reavesa. "Zjutraj sva se pogovarjala. Drug drugega sva hecala glede ameriškega nogometa. Tak je najin slog komuniciranja, nenehno se provocirava. Na koncu pogovora mi je rekel, da danes od mene pričakuje šestdeset točk. Nisem ga jemal preveč resno, to je bil konec pogovora. Najbrž mi je napisal sporočilo, nisem še utegnil pogledati na telefon," je po tekmi razkril Američan.

Reaves je po tekmi pohvalil tudi svoje soigralce. "Prve četrtine nisem začel najbolje, vendar nisem odnehal. Na tak večer je pomembno, da si vztrajen in da zaupaš vase. Ko ti manjkata Lebron in Luka, je ključno, da ekipa naredi svoje. Nisem bil edini, ki je odigral dobro tekmo, tudi Ayton je bil odličen pod košem. Ekipa je kot celota odigrala res solidno tekmo."