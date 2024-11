Dončić: Odigrali smo pošastno obrambo

Luka Dončić je v slabih 24 urah odigral dve dobri domači tekmi, a to je bilo dovolj zgolj za eno zmago v American Airlines Centru. Po uspehu proti povprečni in oslabljeni ekipi iz Orlanda je prišlo precej bolj zahtevno delo proti Indiani Ricka Carlisla in končni poraz. Ljubljančan je bil spet prvi mož Teksašanov, najbolj pa v oči pade 15 asistenc, kar je eden njegovih boljših dosežkov v tej prvini sploh. Dallas ima po sedmih tekmah na računu štiri zmage, kar je glede na kakovost ekipe manj od pričakovanj. Dallas bo vnovič na delu v noči s srede na četrtek, ko bo gostil Chicago Bulls.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dallas ima ob štirih zmagah zdaj tri poraze in je malce bolj oddaljen od vrha zahodne konference. Na čelu je še naprej neporažena zasedba Oklahoma City Thunder (7-0). Za varovance Jasona Kidda je po večer prej najboljši obrambni predstavi sezone prišla doslej najslabša, najbolj pa se je Dallasu poznala odsotnost Derecka Livelyja. Potem ko so Orlandu Teksašani dovolili vsega 85 točk, je tokrat Indiana, sicer ena boljših napadalno usmerjenih ekip, dosegla kar 134 točk. "Odigrali smo obrambo pod vsakim nivojem. Tovrstne naloge smo opravljali naravnost pošastno. Vsi po vrsti. Mislim, da je bila to naša najslabša obramba v sezoni sploh," je po tekmi dejal Luka Dončić, ki letos v povprečju dosega 28 točk, 8,5 skoka in 6,3 podaje na tekmo.

Luka Dončić proti Indiana Pacers FOTO: Sofascore.com icon-expand

Ljubljančan je na parketu prebil 42:21 minute in dosegel 34 točk. Znova ni bil najbolj natančen pri metu iz igre (9:23), a je popravil met za tri točke (4:10). S črte prostih metov je zadel 12 od 15 metov. Dvoboj je končal s 15 podajami, največ to sezono, sedmimi skoki ter po dvema ukradenima in izgubljenima žogama. "Včeraj je bila obramba izjemna, danes pa smo tekmecem pustili preveč. Ritem je bil visok, igra hitra, s čimer se je težko spopasti drugo noč zapovrstjo," je še govoril o najslabšem segmentu teksaške ekipe na tekmi proti Indiani.

"Ključni mož gostov je bil Myles Turner. Videti je bilo, kot da ga ne moremo ustaviti. Morali bi opraviti boljše delo. Vemo, da rad meče, tu je doma in zato želi pripraviti šov. To enostavno ni bil naš obrambni večer, z napadom pa se težko rešujejo tako izenačene tekme," je še o zvezdniku Indiane pod košem dejal 26-letni Slovenec, ki je potešil radovednost novinarja ESPN-ja.

Dallas Mavericks proti Indiana Pacers FOTO: Sofascore.com icon-expand

Slednjega je zanimal "pogovor" z Benom Mathurinom. Slednji je "odgovoren" za morda odločilni koš na tekmi, ko je zadel prav prek roke Luka Dončića. "Umazan govor je vsak večer na jedilniku tekem lige NBA. Eni se ga bolj poslužujejo, drugi manj. Pogovarjala sva se, se tudi nasmejala na koncu. Ni pa mi bil všeč njegov govor, rekel sem mu le, da se umazano govori celotno tekmo in ne zgolj v končnici," se je tudi po bolečem domačem porazu šalil prvi strelec Teksašanov, ki ne deli mnenja, da je Indiana trn v peti Dallasu. Trije zaporedni porazi na to napeljujejo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Res so neugodna ekipa. Težko je igrati proti njim. So dobro vodeni, jasno, da Rick Carlisle opravlja odlično delo. Toda ne bi rekel, da nam ne ležijo, čeprav bi trije zaporedni porazi lahko napeljevali na to. Škoda je le, da nismo izkoristili dveh zaporednih domačih tekem za izboljšanje razmerja zmag in porazov. A tekme si sledijo, moramo biti precej boljši v četrtek proti Chicagu, ko bomo skušali popraviti vtis in našim navijačem pričarati novo domačo zmago," je zaključil zlati slovenski košarkarski deček.

Luka Dončić je bil močno razočaran po tretjem zaporednem porazu proti Indiani. FOTO: AP icon-expand

"Energija ni bila prava. Tako se ne sme začeti domačih tekem. In obramba, ko gre za ta segment, moramo biti boljši. Prejeti toliko točk v domači dvorani nikoli ni prijetno. Ne bi se rad opravičeval, toda drago nas je stala tudi poškodba Dereka Livelyja," pa je po neprijetnem domačem porazu priznal strateg Dallasa Jason Kidd.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pri Dallasu je ob prvem strelcu Dončiću, ki je dosegel 34 točk, 27 točk dodal Kyrie Irving, 20 pa jih je s klopi dodal Naji Marshall. Pri gostih so izstopali Myles Turner s 30 točkami in 11 skoki, Tyrese Haliburton s 25 točkami in 12 podajami ter Pascal Siakam s 23 točkami. Skupaj je omenjena trojica iz igre zadela 30 od 49 metov. Dallas bo vnovič na delu v noči s srede na četrtek, ko bo gostil Chicago Bulls. Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Indiana Pacers 127:134 (29:36, 30:27, 36:33, 32:38)

Luka Dončić 34 (9:23 met iz igre, 4:10 za tri, 12:15 prosti meti, 7 skokov, 15 podaj, 2 izgubljeni žogi v 42 minutah).