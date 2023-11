Dončić: Odigrali smo skoraj popolno tekmo

Nov izjemen strelski večer Luka Dončića v ligi NBA. Ljubljančan je ekipi Los Angeles Clippers nasul 44 točk, ob odličnem odstotku zadetih metov, ter Dallas vrnil na zmagovito pot, ki se je za trenutek prekinila po domačem porazu proti Torontu pred dnevi. Slovenec je bil daleč najboljši strelec tekme, ob njem se je izkazal še Kyrie Irving, ki je gostom nasul 27 točk, Dallas pa ima po devetih tekmah sedem zmag in ostaja pri vrhu lige. "Odigrali smo naravnost fantastično tekmo. Rekel bi celo skorajda popolno," je po novem veličastnem strelskem večeru dejal prvi zvezdnik obračuna Luka Dončić.

V taboru Dallasa so bili precej slabe volje po (nepričakovanem) domačem porazu proti Torontu, ki je bil, kot so tudi sami priznali, tudi plod podzavestnega podcenjevanja.

Luka Dončić je spet blestel v dresu teksaške zasedbe in zbral 44 točk, šest podaj in šest skokov. Dallas je na dosedanjih devetih tekmah zbral sedem zmag.

Raptorsi so vzeli ponujeno in Teksašani so pred nekaj dnevi zabeležili prvi domači poraz sezone. A odgovor Luka Dončića in druščine na parketu po nepričakovanem porazu proti Kanadčanom je bil izjemen. Sploh Ljubljančan je bil ob novem izjemnem strelskem večeru glavni krivec, da se je Dallas vrnil na pot zmage. 44 točk ob zelo dobrem izkoristku metov ter šest skokov in prav toliko asistenc je nova predstava za anale ...

"Odlična reakcija vse ekipe. Potrebovali smo to. Po porazu proti Torontu je bilo v slačilnici klavrno vzdušje, a prave ekipe odgovarjajo na parketu in mi smo odlično reagirali po porazu," je še opazil 24-letni Ljubljančan, ki je še posebej blestel v drugi četrtini, ko je gostom nasul sedemnajst točk.

"Ekipa me je odlično spremljala. Videli so, da sem vroč in mi podajali. Tako je to, enkrat je razpoložen en, drugič spet nekdo drug. Zato smo ekipa," je še povedal prvi zvezdnik Dallasa. Ljubljančan je na vsa usta hvalil igro svoje ekipe in jo meril s popolnostjo ... "Ja, odigrali smo odlično tekmo. Brez lažne skromnosti lahko rečem, da je bila naravnost popolna. No, skorajda," se je popravil Dončić in podrobneje razložil, kaj je videl na parketu ...

"Bili smo v odličnem ritmu. V napadu nisva dobro igrala le midva s Kyriem Irvingom, ampak tudi ostali igralci. Ko nam steče, je celotna ekipa razigrana," je poudaril Slovenec in podčrtal, da Dallas zanima tudi visoka uvrstitev v novonastalem pokalnem tekmovanju.

icon-expand Luka Dončić je imel svoj večer v ligi NBA. FOTO: AP

"Dobro je, da smo še v igri za najvišja mesta tudi v pokalu. Seveda tu šteje le končna trofeja. V pokalu je vsaka tekma ključna, nismo si smeli več privoščiti poraza, saj ni na voljo cela sezona, ampak le štiri," je podčrtal Ljubljančan.

Kidd: Mislim, da smo odigrali najbolje v sezoni

Da je Dallas odigral eno boljših tekem v zadnjem času, je na novinarskem druženju poudaril tudi strateg Teksašanov Jason Kidd, ki sicer ni vajen hvaliti svoje ekipe, tudi ko ta blesti na parketu ... "Odličen večer je za nami. Mislim, da je bila to ena najboljših predstav v sezoni," je iz prve za ESPN izstrelil strateg Dallasa. " Luka je narekoval ritem, ostali igralci pa so sledili. Hitro smo se pobrali po porazu proti Torontu," je še dodal in na vsa usta hvalil napad ...

icon-expand Luka Dončić in Jason Kidd FOTO: KZS

"Dosegli smo 77 točk v prvem polčasu. To ni nič posebnega v zadnjih letih v ligi NBA. Želimo napredovati v pokalnem tekmovanju. Po porazu proti Denverju za enajst točk smo morali tokrat zmagati z višjo razliko. V pokalnem tekmovanju imamo tudi visoke ambicije," je na novinarski konferenci razlagal trener Teksašanov.

Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 144:126 (30:33, 47:18, 38:28, 29:37)

Luka Dončić 44 (17:21 iz igre, 6:9 za tri, prosti meti 4:4, šest skokov in šest podaj v 32 minutah).