Luka po stopinjah Jordana, LeBrona in Robertsona

Luka Dončić je prejel kar 98 od 100 možnih glasov in prepričljivo prejel prestižno nagrado za novinca leta v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ameriški mediji so celo izbrskali podatek, da je postal šele peti novinec, ki je v krstni sezoni v povprečju dosegal več kot 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc na tekmo. Trije od štirih na tem seznamu so v očeh mnogih najboljši košarkarji na svetu.

S priznanjem za novinca leta je Luka Dončićnaredil nov korak v košarkarski nesmrtnosti. Po zlatu z evropskega prvenstva v Turčiji, naslovu evropskega prvaka z Real Madridom, nazivu MVP evrolige se lahko zdaj usmeri k prstanu za prvaka lige NBA in nagradi MVP lige NBA, ki mu bosta zagotovila mesto v Hišah slave v Springfieldu in Madridu. Liga NBA nagrado za novinca leta podeljuje od sezone 1952/53 in nosi ime po nekdanjem glavnem trenerju Philadelphie Eddieju Gottliebu. Nagrado podeljujejo izbrani košarkarski novinarji iz ZDA in Kanade. Vsak izbere tri igralce; prvemu podeli pet točk, drugemu tri in tretjemu eno. Šestnajst zmagovalcev glasovanja je v naslednjih letih po prejemu priznanja ROY (Rookie of the Year) dobilo tudi nagrado MVP lige – le dvema je to uspelo v isti sezoni, Wiltu Chamberlainu in Wesu Unseldu – 19 od 42 novincev leta, ki niso več košarkarsko dejavni, pa že ima mesto v Naismithovi dvorani slavnih v Springfieldu. Dončić je v glasovanju prehitel Traeja Younga(Atlanta Hawks), petega na izboru lige NBA 2018, in številko 1 lanskega nabora DeAndreja Aytona(Phoenix Suns). DONCIC Kaj je Luka dosegel v krstni sezoni med elito?

To mu je uspelo s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in šest podaj ter s šestimi priznanji za novinca meseca na zahodu. Young je sezono končal z 19,1 točke, 3,7 skoka in 8,1 podaje, Ayton pa s 16,3 točke, 10,3 skoka in 1,8 podaje. Dončić je v ligi NBA odigral 72 tekem in bil kljub 20 letom, ki jih je dopolnil konec februarja, prvi mož Dallas Mavericks, ki je sezono končal v rednem delu z izkupičkom 33-49.

Luka Dončić je s prestižno nagrado "poziral" z lastnikom franšize iz Dallasa Mikeom Cubanom. FOTO: AP

Njegov osebni rekordi so: 35 točk, 16 skokov, 12 podaj, 4 ukradene žoge in 2 blokadi. Na dveh tekmah je imel 26 metov iz igre, proti New Orleansu je zadel sedem trojk, proti Atlanti je bil 12-krat natančen s črte prostih metov, na dveh tekmah pa je izgubil tudi po devet žog. Zbral je 23 dvojnih dvojčkov ter osem trojnih dvojčkov. To ga zgodovinsko gledano uvršča med najboljše novince v zgodovini lige NBA. Več trojnih dvojčkov sta imela v krstni sezoni le Oscar Robertson, 26, v sezoni 1960/61 ter Ben Simmons, 12, v sezoni 2017/18. Štiri od osmih trojnih dvojčkov je Dončić dosegel kot najstnik, torej pred dopolnjenim 20. rojstnim dnevom. Postal je sploh prvi najstnik v ligi NBA, ki je vpisal več kot en trojni dvojček. Prvi v ligi NBA, ki je pred dopolnjenim 20 letom starosti dosegel trojni dvojček, je bil košarkar Markelle Fultz(Philadelphia 76ers) v sezoni 2017/18. Fultz je bil deset dni mlajši od Dončića, ko je vpisal ta mejnik, a je za razliko od Ljubljančana ostal pred 20 letom starosti le pri tem edinem trojnem dvojčku.

Jordan, LeBron, Oscar in ... Luka

Dončićevi dosežki sodijo ob bok največjim zvezdnikom tega športa. Michael Jordanje v svoji sezoni novinca 1984/85 dosegel več točk kot Dončić (28,2), a manj asistenc (5,9) in skokov (6,5). Magic Johnsonje imel denimo v prvi sezoni 1979/80 slabše povprečje od Dončića v točkah (18) in skokih (7,7), le pri podajah je bil boljši (7,3), Wilt Chamberlainpa je v svoji premierni sezoni 1959/60 kot novinec mejnike premikal s povprečjem 37,6 točke in 27 skokov na tekmo, ob tem imel le 2,3 podaje. Priznani ESPN je celo izbrskal podatek, da je Luka šele peti novinec, ki je krstno sezono med elito končal s povprečjem (vsaj) 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc. Pred njim je to uspelo Oscarju Robertsonu(1960/61), Jordanu (1984/85), LeBronu Jamesu(2003/04) in Tyreku Evansu (2009/10). Vseh pet je v krstni sezoni tudi osvojili prestižni naziv za novinca leta. Slovenski čudežni deček se je torej znašel v zares eminentni družbi košarkarjev. Jordan, James in Roberston so po mnenju strokovnjakov trije izmed najboljših igralcev romantične igre pod koši vseh časov.

Portret Luke Dončića

Dončić se je rodil 28. februarja 1999 v Ljubljani. Njegova mama je Mirjam Poterbin, oče pa Saša Dončić, nekdanji slovenski reprezentant, član različnih slovenskih prvoligašev. Košarkarsko žogo so mu praktično položili v zibelko. Košarkarsko pot je začel na osnovni šoli Mirana Jarcav Ljubljani, njegov prvi klub pa je bil Union Olimpija. V Španijo je odšel pri rosnih 13 letih; septembra 2012 je z Real Madridom podpisal petletno pogodbo. Čeprav je bil star šele 14 let, je nastopal za moštvo U-16 in po eni sezoni napredoval v mladinsko ekipo Real Madrida, torej med fante, stare do 18 let, ki so nastopali med člani v četrti španski ligi. Bil je eden vodilnih igralcev s povprečjem 14,5 točke, 6,2 skoka in 3,1 podaje. Prva velika priznanja je dobil leta 2015; na turnirju U-18 v predmestju Barcelone je bil izbran v prvo peterko, čeprav je imel dve leti manj od drugega najmlajšega igralca v postavi, maja 2015 pa je z Real Madridom osvojil enega najpomembnejših mladinskih turnirjev v Evropi ter postal MVP turnirja.

Dončić je del članske ekipe Real Madrida postal v sezoni 2015/16, prvo tekmo v evroligi pa je odigral 16. oktobra 2015. Sezono 2017/18 je Dončić v evroligi končal s povprečjem 16,1 točke, 4,9 skoka, 4,3 podaje in statističnim indeksom 21,7, najvišjim v evroligi, ki mu je prinesel naziv MVP sezone. Ob tem so ga umestili v idealno peterko tekmovanja ter razglasili za najobetavnejšega igralca evrolige. Dončić je zgodovinski pečat pustil tudi ob prvem nastopu za Slovenijo v članskem dresu. Na evropskem prvenstvu v Helsinkih in Istanbulu ni izgubil niti tekme, Slovenijo je s povprečjem 14,3 točke, 8,1 skoka in 3,6 podaje popeljal do največjega uspeha v zgodovini slovenskega ekipnega športa. Finala proti Srbiji ni odigral do konca, saj si je v tretji četrtini poškodoval gleženj. Vseeno je bil izbran v prvo peterko eurobasketa skupaj z Rusom Aleksejem Švedom, Špancem Pauom Gasolom, Srbom Bogdanom Bogdanovićemin rojakom Goranom Dragićem. Slednji je bil MVP prvenstva.