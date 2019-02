Dončić ostaja skromen: Želim osrečevati naše navijače

Košarkarji Dallasa so se po bolečem porazu v Detroitu hitro vrnili v zmagovite tirnice, saj so na gostovanju pri Clevelandu dosegli pomembno zmago v boju za letošnjo končnico v ligi NBA. Kljub vnovični izjemni predstavi pa slovenski košarkarski biser Luka Dončić ni bil povsem zadovoljen, kar zgolj priča o skromnosti 19-letnika, ki se je po zadnjem pisku sirene v Quicken Loans Areni zopet znašel v 'primežu' svojih privržencev.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Teh je od prvega trenutka, ko je stopil na ameriške košarkarske parkete veliko, a z vsakim dnem jih je vse več. In to vseh starostnih skupin, ki se kar ne morejo načuditi izjemni nadarjenosti in vsestranskosti komaj 19-letnega slovenskega košarkarskega dragulja, ki z vsako novo tekmo potrjuje, da je bil rojen za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.



Luka Dončić je nedvomno prvo ime Dallasa v dozdajšnjem delu sezone. Tudi ko se nekoliko 'umiri', kot se je to zgodilo v drugem polčasu sinočnjega gostovanja v Clevelandu - na koncu je pristal pri 35 točkah, 11 skokih, šestih podajah in eni ukradeni žogi -, postane kmalu jasno, zakaj si strateg Mavericksov Rick Carlisle ne zna predstavljati svojega moštva brez nekdanjega zvezdnika madridskega Reala. To se je najbolj občutilo pred dnevi, ko so nekdanji prvaki lige NBA gostovali v Detroitu in brez poškodovanega Dončića sicer tesno izgubili, a se ustavili (dovolj zgovorno!) pri skromnih 89 doseženih točkah v napadu.





Luka Dončić blesti v dresu Dallasa, kar prispeva k vse večji priljubljenosti med njegovimi vse bolj številčnimi privrženci v ZDA. FOTO: AP

Navdušeni Carlisle

"Najpomembneje pred tekmo v Clevelandu je bilo, da je naša zdravniška služba uspelo usposobiti za igro Luko Dončića, ki nam je v prvem polčasu praktično sam priigral lepo prednost. V nadaljevanju, ko se je nekoliko ustavil v napadu, pa je z odličnimi podajami razigral ostale igralce, ki so mu sledili z učinkovito igro. Če smo bili v prvem polčasu v napadalnem delu igre zelo dobri, smo vse skupaj v drugem polčasu nekoliko obrnili ter zaigrali precej bolje tudi v obrambi, kar je na koncu prineslo zanesljivo zmago," je po tekmi v Quicken Loans Areni razpredal trener Dallasa.



Slednji se zaveda velike priljubljenosti najbolj izpostavljenega novinca v ligi ta hip, a ga v isti sapi navdušujeta mirnost in 'treznost' slovenskega najstnika. "Ni potrebno biti velik strokovnjak, da ugotoviš, da se vsak trud in trdo delo prej ali slej poplačata. Luka ima ob sebi nekaj izkušenih soigralcev, ki mu z vsakodnevnimi nasveti pomagajo pri njegovem košarkarskem razvoju. Še bolj pomembno pri vsem skupaj je, da mu zaupajo v igri. On (Luka Dončić, op. a.) pa jim to vrača z odličnimi asistencami, skoki v obrambi in napadu ter ne nazadnje odločilnimi meti v razburljivih končnicah," je še pristavil Carlisle.





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dončić ostaja skromen

Kako skromen pravzaprav je Luka Dončić, najbolj zgovorno priča njegova izjava le nekaj trenutkov po pomembni zmagi v zvezni državi Ohio, ko je na vprašanje novinarja, kako pomembno prisotnost slovenskih navijačev vpliva na njegove predstave na parketu, odgovoril kratko in jedrnato: "Uživam, ko jih osrečujem. To je na koncu dneva najpomembneje kot tudi to, da Dallas zmaguje."



Čeprav ni bil uvrščen na tekmo vseh zvezd, ki bo na sporedu 17. februarja v Charlottu, Dončić tega ne jemlje tragično. Ravno nasprotno ... "Ni skrivnost, da sem želel nastopiti na All-star tekmi, a nič ne de. Priložnosti bo še dovolj, morda že naslednje leto," je z nasmeškom na obrazu zaključila ena od največjih vzhajajočih športnih zvezd v ZDA.