Dončić ostaja vroča roba glasovanja za tekmo zvezd: drugi med branilci

Na zahodu je sicer v absolutni konkurenci največ glasov dobil LeBron James (LA Lakers), in sicer 2.288.676. Sledi že omenjeni Curry, nato še en Balkanec, in sicer Nikola Jokić (Denver) s 1.477,975 glasovi, nato pa je tu že Slovenec Luka Dončić .

Poglejmo si še, kakšni so delni rezultati glasovanja v vzhodni konferenci, kjer so obiskovalci spletne strani NBA.com, uporabniki NBA-jeve aplikacije in Twitterja največ glasov namenili Kevinu Durantu, ki se je v sezoni 2020/21 vrnil po težki poškodbi Ahilove tetive, zaradi katere je izpustil celotno preteklo sezono. Član Brooklyna je prejel kar 2.302.705 glasov, kar je največ med vsemi košarkarji lige NBA. SlediGiannis Antetokounmpo (Milwaukee), ki so mu privrženci lige NBA namenili 1.752.185 glasov (tako Durant kot Giannis sodita med t. i. višje košarkarje/'frontcourt'), med branilci pa je največ glasov dobil letos izvrstni Bradley Beal (Washington), in sicer 1.273.817 glasov.