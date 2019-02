Dončić ostro nad ameriške medije, podprla sta ga tudi Cuban in Fox

"Tukaj v ligi NBA je lažje zadevati v primerjavi z Evropo, zagotovo," je bila 'nesrečno' povzeta izjava ameriških novinarjev. Seveda je imela tudi dodatek in obrazložitev, ki so jo kasneje tudi pripisali Lukovi izjavi. "V Evropi je igrišče manjše in tukaj v ligi NBA poznajo pravilo obrambnih treh sekund v raketi. Mislim, da je tukaj lažje dosegati koše," je dejal Dončić.

Dončiću so po 'jezni' objavi na Twitterju mnogi iz sveta košarke izrazili podporo. Mark Cuban je tako zapisal: "To je naš fant," je zapisal lastnik kluba Dallas Mavericks. Dončiću je odgovoril tudi branilec Sacramenta De'Aron Fox . "Dobrodošel v ZDA, brat. Nima veze, kaj si dejansko rekel in mislil," je pripisal 21-letni košarkar Kraljev.

To pa sicer ni edina zgodba, v kateri se Luka Dončić jezi v zadnjem času. Jezita ga tudi slovenski in srbski novinar, ki za njegov rojstni dan želita izdati Dončićevo (neavtorizirano) biografijo. Sam je proti objavi, saj da je za takšno zvrst knjige premlad, poleg tega pa določene podrobnosti v knjigi ne držijo. "Biografijo sem prebral. Cenim trud in čas, ki sta ga v knjigo vložila gospod Đurović in gospod Stanković, vendar moje stališče do nje ostaja enako. Kar nekaj podatkov v knjigi ne drži in če se bom kdaj v prihodnosti odločil imeti svojo biografijo, bi si želel, da tisti, ki jo bodo prebirali, dobijo verodostojne podatke, tudi o pomembnih trenutkih v moji karieri, ki bodo zapisani tako, kot so se v resnici zgodili. Ne gre pa samo za vsebino. Gre za nek pošten odnos do mene," je sporočil v preteklih dnevih.