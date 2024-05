Dončić peti najboljši košarkar dveh krogov končnice lige NBA

Zmagovalec konferenčnega finala zahoda se bo v finalu končnice lige NBA pomeril z boljšim iz finalnega obračuna na vzhodu med Bostonom in Indiano. Po statističnih količnikih so se pred Dončićem zvrstili še Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder) in Nikola Jokić (Denver Nuggets).

Idealno dvanajsterico sestavljajo še Derrick White (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irwing (Dallas Mavericks), Jalen Brunson (New York Knicks) in Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

ESPN je omenjeno razvrstitev opravil na podlagi meril, kot so merjenje učinkovitosti igralca v obrambi in napadu v primerjavi s povprečjem lige, prispevek k deležu skupnih zmag ekipe, prispevek k razliki v točkah in splošna učinkovitost igralčeve igre. ESPN je razglasil tudi najboljšo peterko novincev v ligi, ki jo sestavljajo Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Chet Holmgren (Oklahoma), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat) in Brandin Podzieminski (Golden State Warriors).

Drugo peterko novincev sestavljajo še Dereck Lively II (Dallas Mavericks), Amen Thompson (Houston Rockets), Keyonte George (Utah Jazz), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder) in GG Jackson (Memphis Grizzlies).