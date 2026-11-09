Dončić piše zgodovino, Lakersi pokazali širino

Luka Dončić beleži številke, ki jih Liga NBA ni videla že dolgo. Na devetih odigranih tekmah je zbral 361 točk, kar je več kot katerikoli košarkar od leta 1962, ko je omenjeno število še precej presegel Wilt Chamberlain. Ta je hkrati edini v zgodovini, ki je sezono sklenil s povprečjem nad 40 točk. Se mu lahko slovenski zvezdnik letos pridruži? "Sezona je še dolga. Upam, da bom tako nadaljeval, ampak dokler zmagujemo, sem dobro," je pred dnevi, po osmi zmagi Lakersov v letošnji sezoni, povedal Dončić.

Statistika Luke Dončića v letošnji sezoni FOTO: Sofascore.com

Slovenec je v dosedanjem delu tekmovalnega leta zaigral na devetih od enajstih tekem. Njegove številke govorijo zase – 40,1 točke, 7,8 skoka in 7,7 podaje na tekmo. Z njim na parketu so Lakersi v tem obdobju dosegli 140 točk več od nasprotnika, zaskrbljujoč pa je podatek, da so tekmeci vsakič, ko Dončić ni igral, hitro prevzeli pobudo. Izrazito negativen +/- brez Dončića je košarkarske navdušence pripeljal do sklepa, da so jezerniki ekipa, ki je močno odvisna od posameznika, kar je redko recept za šampionski prstan. Do neke mere je to res, so pa na zadnji tekmi dokazali, da so kompletno moštvo, ki zna igrati tudi brez prvega zvezdnika.

Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: AP

V noči na ponedeljek so gostovali v Detroitu, ki je do te tekme ob šestih zmagah vknjižil le dva poraza in bil zaradi odsotnosti lažje poškodovanega Dončića pred obračunom izrazit favorit za zmago. Tako kot na edini prejšnji tekmi brez Slovenca so jezerniki tudi tokrat začeli vrhunsko in v prvi četrtini vknjižili kar 38 točk, za razliko od obračuna proti Golden Statu, ki se je končal s porazom, pa tokrat tekmec niti za trenutek ni povedel, tako da so Lakersi na zahtevnem gostovanju zabeležili pomembno zmago. Odgovornost je tokrat na svoja pleča prevzel Austin Reaves, ki je s 43 točkami dokazal, da je lahko ob odsotnosti prvega zvezdnika vodja ekipe. Slednji še zdaleč ni bil edini košarkar, ki je pustil odličen vtis – Collin Sexton in Ziaire Williams sta vknjižila po 17 točk, Walker Kessler pa se je z 12 točkami in kar 16 skoki podpisal pod dvojni dvojček.

Luka Dončić je soigralce tokrat spremljal s klopi FOTO: Profimedia

"Delali smo napake, hkrati pa smo na obeh straneh igrišča pokazali veliko mirnosti," je po obračunu povedal trener JJ Redick, Reaves pa je ob svoji najučinkovitejši predstavi sezone na prvo mesto postavil rezultat: "Tako kot pravi Luka po svojih bravuroznih predstavah – ni pomembna statistika posameznika, ampak rezultat na semaforju." In ta v letošnji sezoni pogosto govori v prid košarkarjev iz mesta angelov. Če bo temu tako še nekaj časa, bodo Lakersi zagotovo postali resen kandidat za končno slavje, Dončić pa glavni favorit za naziv najkoristnejšega igralca sezone, ki si ga glede na videno doslej vsekakor več kot zasluži.