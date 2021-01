Dončić po bolečem porazu v Salt Lake Cityju: Trenutno marsikaj ne 'štima'

Dallas je še drugič v tej sezoni klonil tretjič zapored, kar je glede na lansko sezono znak za alarm. Zakaj? Mavsi (trenutno so pri osmih zmagah in desetih porazih) so bili v pretekli sezoni edina ekipa, ki v vsej sezoni ni niti enkrat izgubila trikrat zapored. Kratka klop, za katero je v prvi vrsti kriv novi koronavirus, je velika težava Mavsov v zadnjih dveh tednih. Na zadnjih osmih tekmah so namreč kar šestkrat izgubili, kar je posledice pustilo tudi na samozavesti. "Ne vem, kaj naj rečem," je po porazu z Utahom (104:116) dejal Dončić, ki je na zadnjih tekmah bolj kot ne sam vlekel voz Mavsov. "Trenutno marsikaj ne 'štima'. Moramo se pobrati in biti precej boljši, kot smo trenutno," je čistega vina še nalil Dončić. Dallas je sicer na tekmi z Utahom po tritedenski odsotnosti pozdravil Josha Richardsona, Doriana Finneyja-Smitha in Dwighta Powlla, a pri vseh treh je bilo opaziti precej (pričakovane) 'zakrnelosti'.