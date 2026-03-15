Dončić po infarktni končnici: Boljšega vzdušja v tej dvorani nisem občutil

Luka Dončić je bil kljub slabši učinkovitosti, iz igre je bil uspešen 38-odstotno, glavni režiser dramatične zmage njegovih jezernikov nad košarkarji Denver Nuggets. Lakersi so si v prvem polčasu priigrali veliko prednost 11 točk, ki pa so jo v tretji četrtini popolnoma zapravili in zdelo se je, da bodo gostje iz mesta angelov odšli z velikim skalpom. A nato je ob koncu rednega dela zablestel Austin Reaves, ki je z namerno zgrešenim prostim metom in uspešnim mehkim metom za dve točki tekmo poslal v podaljške.
Ekipi sta bili sedem sekund pred koncem izenačeni in domači so morebitno zadnjo akcijo srečanja pričakovano zaupali slovenskemu virtuozu. Ta jim je zaupanje poplačal v svojem stilu, ob podvojanju gostov je prišel do skrajno leve strani igrišča, kjer je z uspešnim metom iz polrazdalje svoji ekipi prinesel izredno pomembno zmago.
Podobnih metov smo od Dončića že vajeni, kljub temu pa nas vedno znova navdušijo. Slovenec je bil ob koncu dramatične tekme izredno samozavesten: "Želel sem si metati, hoteli smo imeti zadnji met tekme. Videl sem, da me podvajajo, zato sem stekel proti drugemu koncu igrišča. Nato pa sem se s korakom nazaj malce otresel branilca in tudi zadel. Veliko delam na takih metih, zato sem imel popolno zaupanje vase," je takoj po srečanju izjavil Ljubljančan.
Uspešen met Dončića je pričakovano poskrbel za izredno slavje na tribunah dvorane Crypto.com. Navijači pa so po Slovenčevih besedah čez celotno tekmo skrbeli za izredno vzdušje, na krilih katerega so njihovi ljubljenci prišli do želenega rezultata. 26-letnik pravi celo, da boljšega vzdušja od svoje selitve v Kalifornijo še ni očutil: "Bil je res poseben občutek, celotno občinstvo je bilo povezano. Boljše atmosfere v dresu jezernikov še nisem občutil. Dobil sem kurjo polt, upam, da se to nadaljuje. Res je bilo izjemno," je bil po tekmi hvaležen Dončić.
Lebron James je imel strelsko slabšo tekmo, ki jo je končal s 17 točkami. Kljub temu pa je ob koncu rednega dela poskrbel za navdušenje domačih navijačev, ko je uprizoril pravi levji skok za izgubljeno žogo. 41-letnik je spominjal na legendarnega Dennisa Rodmana, ki se je v preteklosti neizprosno metal za žogami. Pri Jamesovi starosti so takšne poteze še toliko bolj impresivne, tega se zaveda tudi domači strateg JJ Redick, ki je bil po koncu srečanja poln hvale na račun enega najboljših košarkarjev vseh časov: "Po tekmi sem mu povedal, da v 23 letih njegovega igranja v ligi NBA in celo obdobja v srednji šoli še nisem videl, da bi se tako vrgel za izgubljeno žogo. Tudi on je to potrdil, takšne stvari je neverjetno videti. Pri njegovih letih bo jutri posledice tega skoka zagotovo občutil. Šlo je za potezo, ki je pripomogla k zmagi," je bil navdušen 41-letni trener.
