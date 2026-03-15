Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić po infarktni končnici: Boljšega vzdušja v tej dvorani nisem občutil

Los Angeles, 15. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Jezerniki so proti košarkarjem Denver Nuggets na dramatičen način prišli do ključne zmage v lovu za prvimi šestimi mesti, ki vodijo neposredno v končnico lige NBA. V glavni vlogi je bil znova slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je s košem v izdihljajih podaljška poskrbel za erupcijo veselja na tribunah dvorane v mestu angelov. Slovenec je po tekmi pohvalil tudi domače navijače, ki so pripravili vzdušje, ki ga v dresu jezernikov še ni občutil.

FOTO: Profimedia

Luka Dončić je bil kljub slabši učinkovitosti, iz igre je bil uspešen 38-odstotno, glavni režiser dramatične zmage njegovih jezernikov nad košarkarji Denver Nuggets. Lakersi so si v prvem polčasu priigrali veliko prednost 11 točk, ki pa so jo v tretji četrtini popolnoma zapravili in zdelo se je, da bodo gostje iz mesta angelov odšli z velikim skalpom. A nato je ob koncu rednega dela zablestel Austin Reaves, ki je z namerno zgrešenim prostim metom in uspešnim mehkim metom za dve točki tekmo poslal v podaljške.

Ekipi sta bili sedem sekund pred koncem izenačeni in domači so morebitno zadnjo akcijo srečanja pričakovano zaupali slovenskemu virtuozu. Ta jim je zaupanje poplačal v svojem stilu, ob podvojanju gostov je prišel do skrajno leve strani igrišča, kjer je z uspešnim metom iz polrazdalje svoji ekipi prinesel izredno pomembno zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobnih metov smo od Dončića že vajeni, kljub temu pa nas vedno znova navdušijo. Slovenec je bil ob koncu dramatične tekme izredno samozavesten: "Želel sem si metati, hoteli smo imeti zadnji met tekme. Videl sem, da me podvajajo, zato sem stekel proti drugemu koncu igrišča. Nato pa sem se s korakom nazaj malce otresel branilca in tudi zadel. Veliko delam na takih metih, zato sem imel popolno zaupanje vase," je takoj po srečanju izjavil Ljubljančan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspešen met Dončića je pričakovano poskrbel za izredno slavje na tribunah dvorane Crypto.com. Navijači pa so po Slovenčevih besedah čez celotno tekmo skrbeli za izredno vzdušje, na krilih katerega so njihovi ljubljenci prišli do želenega rezultata. 26-letnik pravi celo, da boljšega vzdušja od svoje selitve v Kalifornijo še ni očutil: "Bil je res poseben občutek, celotno občinstvo je bilo povezano. Boljše atmosfere v dresu jezernikov še nisem občutil. Dobil sem kurjo polt, upam, da se to nadaljuje. Res je bilo izjemno," je bil po tekmi hvaležen Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lebron James je imel strelsko slabšo tekmo, ki jo je končal s 17 točkami. Kljub temu pa je ob koncu rednega dela poskrbel za navdušenje domačih navijačev, ko je uprizoril pravi levji skok za izgubljeno žogo. 41-letnik je spominjal na legendarnega Dennisa Rodmana, ki se je v preteklosti neizprosno metal za žogami. Pri Jamesovi starosti so takšne poteze še toliko bolj impresivne, tega se zaveda tudi domači strateg JJ Redick, ki je bil po koncu srečanja poln hvale na račun enega najboljših košarkarjev vseh časov: "Po tekmi sem mu povedal, da v 23 letih njegovega igranja v ligi NBA in celo obdobja v srednji šoli še nisem videl, da bi se tako vrgel za izgubljeno žogo. Tudi on je to potrdil, takšne stvari je neverjetno videti. Pri njegovih letih bo jutri posledice tega skoka zagotovo občutil. Šlo je za potezo, ki je pripomogla k zmagi," je bil navdušen 41-letni trener.

liga nba luka dončić la lakers lebron james jj redick zmaga vzdušje

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564