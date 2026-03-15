Dončić po infarktni končnici: Boljšega vzdušja v tej dvorani nisem občutil

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets FOTO: Profimedia

Luka Dončić je bil kljub slabši učinkovitosti, iz igre je bil uspešen 38-odstotno, glavni režiser dramatične zmage njegovih jezernikov nad košarkarji Denver Nuggets. Lakersi so si v prvem polčasu priigrali veliko prednost 11 točk, ki pa so jo v tretji četrtini popolnoma zapravili in zdelo se je, da bodo gostje iz mesta angelov odšli z velikim skalpom. A nato je ob koncu rednega dela zablestel Austin Reaves, ki je z namerno zgrešenim prostim metom in uspešnim mehkim metom za dve točki tekmo poslal v podaljške. Ekipi sta bili sedem sekund pred koncem izenačeni in domači so morebitno zadnjo akcijo srečanja pričakovano zaupali slovenskemu virtuozu. Ta jim je zaupanje poplačal v svojem stilu, ob podvojanju gostov je prišel do skrajno leve strani igrišča, kjer je z uspešnim metom iz polrazdalje svoji ekipi prinesel izredno pomembno zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Podobnih metov smo od Dončića že vajeni, kljub temu pa nas vedno znova navdušijo. Slovenec je bil ob koncu dramatične tekme izredno samozavesten: "Želel sem si metati, hoteli smo imeti zadnji met tekme. Videl sem, da me podvajajo, zato sem stekel proti drugemu koncu igrišča. Nato pa sem se s korakom nazaj malce otresel branilca in tudi zadel. Veliko delam na takih metih, zato sem imel popolno zaupanje vase," je takoj po srečanju izjavil Ljubljančan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Uspešen met Dončića je pričakovano poskrbel za izredno slavje na tribunah dvorane Crypto.com. Navijači pa so po Slovenčevih besedah čez celotno tekmo skrbeli za izredno vzdušje, na krilih katerega so njihovi ljubljenci prišli do želenega rezultata. 26-letnik pravi celo, da boljšega vzdušja od svoje selitve v Kalifornijo še ni očutil: "Bil je res poseben občutek, celotno občinstvo je bilo povezano. Boljše atmosfere v dresu jezernikov še nisem občutil. Dobil sem kurjo polt, upam, da se to nadaljuje. Res je bilo izjemno," je bil po tekmi hvaležen Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke