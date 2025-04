Dončić (p)o izključitvi: Če me bo navijač ogovoril, bom odgovoril

Luka Dončić je v peti minuti zadnje četrtine gostovanja pri vodilni ekipi lige iz Oklahome dosegel koša za vodstvo Lakersov, ob vrnitvi v obrambo pa se je zapletel v besedni spopad z domačim navijačem. Ljubljančan je takoj prejel tehnično napako in ker je bila to njegova druga na tekmi, je sedem minut pred koncem ekipo iz mesta angelov "pustil na cedilu". Po zanesljivo izgubljenem obračunu, domači so se razigrali ravno po njegovi izključitvi, je 26-letni Slovenec razloge za poraz ekipe poiskal pri sebi. "Ekipo sem preprosto "izdal"."

Kazalo je, takšne so bile tudi napovedi iz tabora Los Angeles Lakersov, da bodo Jezerniki proti vodilni ekipi lige iz Oklahome nastopili brez vseh prvokategornikov. In se povsem osredotočili na gostovanje v še nedavno "Dončićevem" Dallasu. Bolj ko se je približeval obračun v Oklahomi, vse krajši je bil seznam poškodovanih, ki bi izpustili tekmo proti Thunderju.

Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers

Na koncu je dvoboj med gledalci spremljal zgolj Rui Hačimura, Luka Dončić in vsa druščina pa so nastopili. "Ja, res je, tudi sam sem nekako pričakoval, da bomo izpustili tekmo z Oklahomo, nato pa je prišla odločitev, da vendarle nastopimo v kompletni postavi. Seveda nisem imel nič proti, saj sem rad na parketu. Če je le možno, ne izpustim tekme," je po izgubljenem obračunu proti vodilni ekipi lige razložil Dončić, ki pa tekme ni končal na parketu.

Luka Dončić

Sedem minut pred koncem je prejel še drugo tehnično napako na tekmi, prvo je prejel četrtino prej, in prisilno ter predčasno končal tekmo. Ob njegovem odhodu so Jezerniki vodili za točko, nato pa je bila na parketu le razigrana domača zasedba. Ljubljančan je zadel za vodstvo 107:106, nato pa se je ob vrnitvi v obrambo zapletel v žgoči besedni dvoboj z navijačem. V tem primeru je zmagal privrženec Oklahome, saj je Slovenec po drugi tehnični napaki moral pod tuš, Oklahoma pa je izkoristila ponujeno in prišla do zanesljive zmage (136:120).

"Najprej ne razumem, zakaj sem bil izključen. Nisem dobil razlage. Vem pa, da če me bo ogovoril navijač, bom reagiral. In to vedno. To nima nič skupnega s sodniki. Ne vem, zakaj so se vmešavali," se je za ESPN po porazu vprašal Dončić in takoj prevzel odgovornost za poraz Lakersov. Po njegovi izključitvi so namreč gostje rapidno padli ... "Težko je bilo gledati konec tekme v garderobi. Vrnili smo se v tretji četrtini in res ne bi smel pustiti ekipe na cedilu v ključnih trenutkih," je ESPN-ju priznal zlati slovenski košarkarski deček. "Težko je premagati Oklahomo na njihovem igrišču. Imajo kakovost, imajo znanje, imajo igro. Imajo pa tudi glasne navijače. V tej dvorani je težko zmagati," je tekmo videl Dončić, ki je na parketu preživel 31 minut in dosegel 23 točk.

Luka Dončić vs Oklahoma

"Smo pa dokazali, da lahko premagamo vsako ekipo v ligi, če smo v pravi formi. In mislim, da se nam forma vzpenja v pravem trenutku. Tik pred končnico. Prepričan sem, da bi dobili tudi obračun z Oklahomo," je razlagal Dončić, ki se ni mogel izogniti napovedi za naslednjo tekmo. Ta nikakor ne bo običajna. "Čaka me zelo čustvena tekma. A to vem že nekaj časa, tako da bom in sem pripravljen. Veselim se vrnitve v Dallas, kjer se bom srečal z nekdanjimi soigralci," je bil vesel Dončić, ki pa še ni pozabil senzacionalnega trada ... "Težko je reči, da sem v mislih že zaključil s to menjavo igralcev, veselim pa se srečanja z navijači. To pa vsekakor," je še dejal Ljubljančan, ki je sicer pričakoval odmor proti Oklahomi, a se je lahko ogrel za težko pričakovani obračun z "njegovim" Dallasom.

"Veliko igralcev ima manjše poškodbe, a smo se odločili, da bomo vsi igrali v Oklahomi, saj želimo končati na tretjem mestu. Še vedno je tako. Čeprav bo tekmo v Teksasu zelo emotivna, bomo imeli v glavi predvsem to, da moramo zmagati, saj želimo biti tretji po rednem delu." Jezerniki za osvojitev tretjega mesta na Zahodu po rednem delu potrebujejo še dve zmagi na preostalih treh tekmah. Izid, liga NBA, redni del:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 136:120 (43:43, 37:29, 17:26, 39:22)

Luka Dončić 23 (7:15 iz igre, 3:7 za tri, 6:7 prosti meti, 5 podaj, 3 skoki v 31 minutah).