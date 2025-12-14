Svetli način
Košarka

Dončić tudi z namigom o Sloveniji uspešno prepoznal skritega NBA košarkarja

Los Angeles, 14. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

"Ugani, kdo je skriti igralec v ligi NBA", se je glasil izziv, ki ga je za Luko Dončića postavil ameriški YouTuber Jesser. Slovenski košarkarski zvezdnik je moral skupaj z ostalimi sodniki presoditi, kdo izmed šestih zakrinkanih gostov je profesionalni košarkar. Dončiću in druščini je igralca lige NBA uspelo identificirati, tudi s pomočjo poznavanja Slovenije. Videoposnetek si je v 20 urah ogledalo že več kot 1,2 milijona ljudi.

Ameriški športni YouTuber Jesser za svoj YouTube kanal pogosto priredi igro z naslovom "Ugani, kdo je skrivnostni igralec lige NBA", tokrat se mu je pri tem izzivu pridružil košarkar Los Angeles Lakers Luka Dončić.

Pred Dončićem je stalo šest zakrinkanih oseb, naloga Slovenca in ostalih štirih sodnikov pa je bila, da ugotovijo, kdo izmed zamaskiranih gostov je igralec v ligi NBA.

Pri ugibanju so si pomagali s spraševanjem in opazovanjem njihovih košarkarskih spretnosti, na koncu pa uspešno identificirali profesionalnega košarkaša, pod masko tretjega gosta se je skrival Danny Green. Med drugim je Greena izdalo tudi dejstvo, da je med obdobjem epidemije igral v Sloveniji. 

Videoposnetek je takoj postal hit na platformi YouTube, v 20 urah si ga je ogledalo več kot 1,2 milijona ljudi.

Dončića, ki se je pred kratkim razveselil druge hčerke Olivie, sicer v noči na ponedeljek čaka obračun s Phoenix Suns.

košarka nba luka dončić
