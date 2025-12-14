Dončić tudi z namigom o Sloveniji uspešno prepoznal skritega NBA košarkarja

Ameriški športni YouTuber Jesser za svoj YouTube kanal pogosto priredi igro z naslovom "Ugani, kdo je skrivnostni igralec lige NBA", tokrat se mu je pri tem izzivu pridružil košarkar Los Angeles Lakers Luka Dončić.
Pred Dončićem je stalo šest zakrinkanih oseb, naloga Slovenca in ostalih štirih sodnikov pa je bila, da ugotovijo, kdo izmed zamaskiranih gostov je igralec v ligi NBA.
Pri ugibanju so si pomagali s spraševanjem in opazovanjem njihovih košarkarskih spretnosti, na koncu pa uspešno identificirali profesionalnega košarkaša, pod masko tretjega gosta se je skrival Danny Green. Med drugim je Greena izdalo tudi dejstvo, da je med obdobjem epidemije igral v Sloveniji.
Videoposnetek je takoj postal hit na platformi YouTube, v 20 urah si ga je ogledalo več kot 1,2 milijona ljudi.
Dončića, ki se je pred kratkim razveselil druge hčerke Olivie, sicer v noči na ponedeljek čaka obračun s Phoenix Suns.
