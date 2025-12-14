Dončić tudi z namigom o Sloveniji uspešno prepoznal skritega NBA košarkarja

Ameriški športni YouTuber Jesser za svoj YouTube kanal pogosto priredi igro z naslovom "Ugani, kdo je skrivnostni igralec lige NBA", tokrat se mu je pri tem izzivu pridružil košarkar Los Angeles Lakers Luka Dončić.

Pred Dončićem je stalo šest zakrinkanih oseb, naloga Slovenca in ostalih štirih sodnikov pa je bila, da ugotovijo, kdo izmed zamaskiranih gostov je igralec v ligi NBA.