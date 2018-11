Dončić po novi blesteči predstavi: Vedel sem, da rabimo čas. Končnica je realna

Luka Dončić in Rick Carlisle

Luka Dončić je Houstonu, kjer je pred leti nekaj časa igral tudi njegov nekdanji reprezentančni kolega Goran Dragić, navdušil z 20 točkami in sedmimi podajami za prepričljivo zmago Dallas Mavericks v teksaškem derbiju pri Houston Rockets s 128 : 108. Gre za tretjo zaporedno zmago Dallasa. "Rekel sem vam, da potrebujemo čas. Bilo je razumljivo, da za boljše igre in posledično boljše rezultate potrebujemo nekaj časa, da se spoznamo in predvsem uigramo," je za ESPN po novi veličastni predstavi, verjetno njegovi najboljši odkar igra v ligi NBA, povedal 19-letni Ljubljančan.