Dončić po novi izvrstni predstavi vse bliže povprečju trojnega dvojčka

Slovenski košarkar v dresu Dallasa Luka Dončić je z novimi 30 točkami na tekmi s Clevelandom postal najmlajši košarkar, ki je na treh zaporednih tekmah vpisal vsaj 30 točk in 10 asistenc.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tekmo s Clevelandom v Dallasu si je v prvi vrsti ogledal tudi legenda franšize, zdaj že upokojeni Dirk Nowitzki. "To je vedno nekaj posebnega, da je zraven, da nas gleda. Očitno bo še kdaj prišel. Če si želim, da bi prišel nazaj in igral? Ne, mislim, da nam gre dobro," se je pošalil Luka Dončić.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ta je še pred tekmo s Clevelandom spregovoril za Stadium, kjer je priznal, da ni verjel, da bo v ligi NBA tako dober, kot je trenutno. "Iskreno sem verjel, da bom dober, ne pa tako zelo dober. Nisem vedel, da bom lahko igral tako dobro. Tega nisem pričakoval, vesel sem, da je tako, a treba je napredovati in biti še boljši." V kolikor bi mu trener Dallasa, ki ga je želel spočiti za nedeljsko zgodnjo tekmo v sosednjem Houstonu, namenil še kakšno minuto, bi se najbrž Luka sprehodil do novega trojnega dvojčka, ki bi bil celo tretji zaporedni. Dončić je s kar 14 podajami v 28 minutah igre močno izboljšal tudi generalno statistiko, zdaj se je povsem približal povprečju trojnega dvojčka in je košarkar, ki je najbliže temu, da mu to uspe v tej sezoni lige NBA. Po 15 odigranih tekmah sezone 2019/20 je pri povprečju 29,9 točk, 10,4 skokov in 9,7 podaj.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dallas je več kot očitno v zadnjem domačem nizu tekem ujel odlično formo, nasprotniki so padali kot za stavo, Žrebički pa so postali prva ekipa po Knicks in letu 1994, ki je dobila dve zaporedni tekmi z vsaj 40 točkami razlike. Sledi tekma s Houstonom, kjer se bo Luka zoperstavil dvema MVP-jema zadnjih treh let – Jamesu Hardenu, ki je trenutno tudi prvi strelec lige, in Russellu Westbrooku. Tekma je v nedeljo popoldne, že ob 21.30 po našem času, tako da imate slovenski ljubitelji priložnost, da si jo brez odrekanja spanca ogledate v živo. "Če se Hardenu in Westbrooku odpre, potem ju je težko ustaviti. Dobro bomo morali igrati v napadu in obrambi," je dejal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po izvrstnih predstavah je nekdanji košarkar lige NBA Tracy McGrady dejal, da Luka postaja eden njegovih najljubših košarkarjev v ligi."Lepo je to slišati, občutek je fantastičen. Veliko njegovih posnetkov sem si ogledal. Bil je neverjeten igralec in cenim to, kar je rekel," je v pogovoru z novinarji po tekmi priznal Dončić.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke