Dončić po novi mojstrski predstavi poudaril: Ničesar še nismo dosegli

Kidd o svoji udarni navezi: Lepo je gledati, kako si zaupata

Enako velja za Irvinga, ki v navezi z Dončićem tvori verjetno najboljši branilski dvojec lige. Dolgoletni trener Stan Van Gundy je pred dnevi celo dejal, da gre za najboljši branilski duo v zgodovini. Njun trener Jason Kidd pa je po novi simultanki svojih prvih zvezdnikov skušal podati razlago, zakaj po težavni prvi sezoni letos skupaj delujeta naravnost sijajno.

"Ko govorimo o zrelosti in znanju, sta kot nalašč drug za drugega. Kyrie je že dolgo v ligi, igral je z izjemnimi posamezniki in ni mu mar, če je druga izbira. To boste v tej ligi težko našli. Razume, kdaj se od njega pričakuje, da stopi v ospredje. In to je letos skupaj z Luko tudi dokazal," je povedal Kidd in dodal: "Izjemno je, da sta v debati za najboljši dvojec v zgodovini lige. To se ne dogaja pogosto."