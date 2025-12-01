Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić po novi zmagi Lakersov tudi o reprezentanci: Fantje so imeli smolo

Los Angeles, 01. 12. 2025 08.18 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
1

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v noči na ponedeljek vnovič blestel onkraj Atlantika. S kalifornijsko zasedbo Los Angeles Lakers je dosegel zmago proti moštvu New Orleans Pelicans (133:121), pri čemer je vknjižil nov dvojni dvojček (34 točk in 12 skokov). Po koncu obračuna se je 26-letnik na novinarski konferenci med drugim dotaknil tudi uvodnega poraza slovenske izbrane vrste v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić in Austin Reaves sta ob odsotnosti LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta, ki ju je trener kalifornijske franšize JJ Redick spočil pred torkovo zahtevno preizkušnjo (4.00) s Phoenix Sunsi, prevzela nase največji del odgovornosti in s skupno 67 točkami poskrbela za sedmo zaporedno zmago svojega moštva.

"Veseli smo za novo zmago, a bi morali precej bolje odigrati tretjo četrtino. Po visokem vodstvu smo namreč preveč popustili in dovolili nasprotniku, da se nam približa. za to smo izključno krivi igralci in ne strokovni štab, ki nas vselej spodbuja, naj nadaljujejo v podobnem ritmu," je kljub 15. zmagi v sezoni Dončić našel nekaj pomanjkljivosti v igri vročih Lakersov.

Luka Dončić je ob zmagi Lakersov nad Pelicansi prispeval nov dvojni dvojček: 34 točkam je dodal še 12 skokov .
Luka Dončić je ob zmagi Lakersov nad Pelicansi prispeval nov dvojni dvojček: 34 točkam je dodal še 12 skokov . FOTO: Profimedia

Ti so si že pred dnevi brez poraza zagotovili nastop v četrtfinalu pokalnega tekmovanja lige NBA, že v noči na torek po slovenskem času pa jih čaka nova težka naloga proti soncem iz Arizone. "V NBA-ju ni lahkih dvobojev. Vsaka tekma je posebna in zahtevna na svoj način. Moramo ostati zbrani in nadaljevati z zmagovitim nizom," Dončić upa, da bo njegovo moštvo tudi v obračunu s Sunsi izkoristilo prednost domačega igrišča.

Slovnski super zvezdnik se je v pogovoru s predstavniki sedme sile dotaknil tudi uvodnega nastopa slovenske košarkarske izbrane vrste v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Spomnimo: varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so minuli petek v koprski dvorani Bonifika doživeli hladen tuš proti reprezentanci Estonije, ki je slavila po podaljšku s 94:93.

Luka Dončić je po novi zmagi Los Angeles Lakersov nekaj (spodbudnih) besed namenil tudi slovenski izbrani vrsti, ki je v uvodu kvalifikacij za SP 2027 doživela poraz proti Estoniji.
Luka Dončić je po novi zmagi Los Angeles Lakersov nekaj (spodbudnih) besed namenil tudi slovenski izbrani vrsti, ki je v uvodu kvalifikacij za SP 2027 doživela poraz proti Estoniji. FOTO: Profimedia

"Nikoli ni prijetno izgubiti. Ogledal sem si to tekmo in težko je povedati karkoli pametnega. Fantje so imeli precej smole, ampak ni kaj, moramo iti naprej. Danes (ponedeljek) je že nova tekma (slovenski košarkarji se bodo v 2. krogu kvalifikacij pomerili s Švedsko, op. p.) in priložnost za prvo zmago v skupini. Upam, da bodo strnili svoje vrste in osvojili prvi točki," Dončić verjame v uspeh reprezentance na severu Evrope.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba luka dončić los angeles lakers slovenska reprezentanca
Naslednji članek

Oklahoma nadaljuje svoj neverjetni niz, napeta končnica med Hawks in 76ers

Naslednji članek

Sekulić: Slovenija ima veliko talenta, ki ga mora prikazati na igrišču

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
janimir
01. 12. 2025 09.19
Fantje so od zadnjih 6 prostih metov v rednem delu zgrešili 5. Fantje so v zadnjem napadu "pozabili" Estonca pod košem. Fantje so v podaljšku pri +2 žogo vrgli v avt.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385