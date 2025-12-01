Dončić po novi zmagi Lakersov tudi o reprezentanci: Fantje so imeli smolo

Luka Dončić in Austin Reaves sta ob odsotnosti LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta, ki ju je trener kalifornijske franšize JJ Redick spočil pred torkovo zahtevno preizkušnjo (4.00) s Phoenix Sunsi, prevzela nase največji del odgovornosti in s skupno 67 točkami poskrbela za sedmo zaporedno zmago svojega moštva.
"Veseli smo za novo zmago, a bi morali precej bolje odigrati tretjo četrtino. Po visokem vodstvu smo namreč preveč popustili in dovolili nasprotniku, da se nam približa. za to smo izključno krivi igralci in ne strokovni štab, ki nas vselej spodbuja, naj nadaljujejo v podobnem ritmu," je kljub 15. zmagi v sezoni Dončić našel nekaj pomanjkljivosti v igri vročih Lakersov.
Ti so si že pred dnevi brez poraza zagotovili nastop v četrtfinalu pokalnega tekmovanja lige NBA, že v noči na torek po slovenskem času pa jih čaka nova težka naloga proti soncem iz Arizone. "V NBA-ju ni lahkih dvobojev. Vsaka tekma je posebna in zahtevna na svoj način. Moramo ostati zbrani in nadaljevati z zmagovitim nizom," Dončić upa, da bo njegovo moštvo tudi v obračunu s Sunsi izkoristilo prednost domačega igrišča.
Slovnski super zvezdnik se je v pogovoru s predstavniki sedme sile dotaknil tudi uvodnega nastopa slovenske košarkarske izbrane vrste v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Spomnimo: varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so minuli petek v koprski dvorani Bonifika doživeli hladen tuš proti reprezentanci Estonije, ki je slavila po podaljšku s 94:93.
"Nikoli ni prijetno izgubiti. Ogledal sem si to tekmo in težko je povedati karkoli pametnega. Fantje so imeli precej smole, ampak ni kaj, moramo iti naprej. Danes (ponedeljek) je že nova tekma (slovenski košarkarji se bodo v 2. krogu kvalifikacij pomerili s Švedsko, op. p.) in priložnost za prvo zmago v skupini. Upam, da bodo strnili svoje vrste in osvojili prvi točki," Dončić verjame v uspeh reprezentance na severu Evrope.
