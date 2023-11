Dončić po novi zmagi: Vzdušje v ekipi je veliko boljše kot lani

Košarkarji Dallasa, lani enajstega moštva zahodne konference, so nad vsemi pričakovanji začeli novo sezono in so po desetih tekmah skupaj z Denverjem celo najboljše moštvo zahoda. Prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić je po osmi zmagi v New Orleansu posebej omenil kemijo znotraj garderobe, ki da je povsem drugačna kot lani.

Luka Dončić proti New Orleansu. FOTO: Sofascore.com Dallas se je na krilih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, ki sta dosegla 65 od 136 točk, sprehodil do nove zmage v New Orleansu, potem ko je skoraj celoten drugi polčas vodil za več kot 20 točk. Slovenski organizator igre je zavoljo izdatne prednosti zadnjo četrtino pospremil s klopi in je lahko užival v odlični predstavi soigralcev. "Vzdušje v ekipi je veliko boljše (kot lansko sezono, op. a.). Ko zmaguješ, je vse super, a zagotovo so pred nami tudi težja obdobja, saj je sezona dolga," je po osmi zmagi razmišljal Dončić, ki pozna recept, da bo nihanj v formi skozi maratonsko sezono čim manj. PREBERI ŠE Dallas na krilih Irvinga in Dončića skočil na vrh zahodne konference "Pomembno bo, da ohranimo isto energijo, kot smo jo imeli doslej. Zaenkrat je vse odlično, videti je, da se na parketu zabavamo," je dodal strelec 30 točk proti New Orleansu. Še pet več jih je vpisal Irving in zdi se, da se prva zvezdnika moštva po zahtevnem uvodnem obdobju vse bolj navajata drug na drugega, kar seveda kažejo tudi rezultati. Prostora za poraze v pokalnem turnirju ni več Dallas se bo z istim nasprotnikom znova pomeril v noči na sredo, ko bo obračun štel tudi za medsezonski turnir, v katerem si Teksašani po porazu v prvem krogu proti Denverju novega neuspeha ne smejo privoščiti. Dončić pa je posvaril, da New Orleans še zdaleč ni tako naivna ekipa, kot je bilo morda videti tokrat. "Vsaka tekma šteje. Ne vem, ali imajo težave ali ne, a dejstvo je, da imajo odlično ekipo. Tudi danes ni bilo tako enostavno, kot se je morda zdelo. Zelo nevarni so," je z nogami na tleh razmišljal Dončić, medtem ko je Irving modro posvaril pred kakršnokoli evforijo z besedami, da še nobena ekipa ni osvojila naslova po prvih desetih tekmah sezone. Williams smrtonosen za tri, Lively med najboljšimi novinci Med razlogi za odličen začetek sezone so zagotovo tudi nadpovprečne predstave novincev. Grant Williams, ki je prišel iz Bostona, se je odlično vklopil v prvo peterko in za tri meče več kot polovično uspešno (51,9-odstotno ob 5,8 meta na tekmo). V povprečju dosega skoraj 13 točk, kar je njegov daleč najboljši izkupiček doslej. Odlično se na življenje v ligi NBA privaja tudi novinec Dereck Lively drugi, ki ga je spletna stran lige po drugem tednu uvrstila na visoko peto mesto na lestvici najboljših "rookiejev". 19-letnik trenutno dosega 8,8 točke, 6,7 skoka in asistenco na tekmo, čeprav je bil njegov čas na parketu pogosto omejen zaradi težav z osebnimi napakami.