Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo

Los Angeles, 18. 12. 2025 13.05 pred 9 minutami 2 min branja 19

Avtor:
T.V.
Dončić

Luka Dončić je tudi letos nadaljeval svojo tradicijo in pred božičem obdaroval soigralce ter ostale člane ekipe. Vsi so prejeli električna kolesa, kar pa po videnem na "testni vožnji" morda ni bila najboljša odločitev. "Jaxson potrebuje čelado. To je bilo srhljivo," je v šali vožnjo soigralca Jaxsona Hayesa opisal Dončić.

Luka Dončić je bil proti Phoenixu znova najboljši strelec Lakersov.
Luka Dončić je bil proti Phoenixu znova najboljši strelec Lakersov.
FOTO: AP

"Božiček" Luka Dončić je letos prvič obdaroval moštvene kolege pri Los Angeles Lakers. Za Slovenca to sicer ni nič novega. To je namreč počel tudi, ko je bil član Dallasa. "Vsem sem želel nekaj podariti. Vsi trdo delajo, še posebej ljudje v ozadju, ki jih ne vidite. Tudi za njih sem želel nekaj narediti. Vedno poskušam nekaj vrniti skupnosti, ki mi je dala veliko. Enako sem počel že v Dallasu. Povezujem se z veliko ljudmi in vračam tistim, ki nimajo veliko," je na druženju z mediji povedal Dončić.

Člani Lakersov so tudi preizkusili električna kolesa, 26-letni Ljubljančan pa ni bil navdušen nad suverenostjo nekaterih izmed svojih soigralcev. "Videl sem, kako se je peljal Jaxson (Hayes). To je bilo strašljivo. Ne zaupam mu, potrebuje čelado. Vsi potrebujemo čelado," je dejal s svojim značilnim nasmeškom.

Lakersi imajo v tej sezoni trenutno 18 zmag in sedem porazov.
Lakersi imajo v tej sezoni trenutno 18 zmag in sedem porazov.
FOTO: Profimedia

'Moramo popraviti obrambo'

Seveda Dončićevo obdarovanje ni bila edina tema pogovora. Lakersi so trenutno tretji v zahodni konferenci, a se trener JJ Redick in sodelavci dobro zavedajo, da bo pred končnico treba veliko stvari popraviti. Predvsem obrambo, ki zaenkrat še zdaleč ni najmočnejše orožje Jezernikov. "Bil je dober pogovor. Govorili smo o veliko stvareh. Ne le o obrambi, ampak imel je prav. Moramo dati malo več od sebe, še posebej mi zvezdniki. Mi smo odgovorni za to in jaz sem odgovoren za to. Moramo napredovati," je pogovor s trenerjem opisal Dončić.

Boljšo obrambo so sicer košarkarji iz Los Angelesa prikazali v posameznih delih dvoboja proti Phoenix Suns, ki so ga dobili po dramatični končnici: "Tam smo se 'izkazali' in pred kamerami dokazali, kaj zmoremo. Phoenix je ena od fizično najbolj agresivnih moštev v ligi in tam smo opravili dobro delo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podpiral soigralce v razvojni ligi

Dončić je skupaj s soigralci prost dan sicer izkoristil za obisk tekme razvojne lige. Za podružnico Lakersov, imenovano South Bay Lakers, so ob zmagi proti San Diego Clippersom med drugim zaigrali tudi igralci, ki so v tej sezoni sicer že nabirali minute tudi v ligi NBA Abou Thiero, Dalton Knecht, Drew Timme, Nick Smith mlajši in tudi Bronny James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Poskušal sem podpirati soigralce. DK (Dalton Knecht) je šel tja in igral odlično. Nick je bil tam, Bronny je bil tam, tudi Abou. Bilo je veliko igralcev, ki so bili del našega moštva in veselil sem se priložnosti, da jih vidim igrati," je povedal Dončić, ki ga naslednja tekma v zlato-vijoličnem dresu čaka danes ponoči. Tekmec bo ekipa Utah Jazz.

košarka nba los angeles lakers darila luka dončić

Irving obdaril soigralce ter se 'stepel' z robotom. Zmagal je ...

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
18. 12. 2025 15.06
Meni je pa zelo všeč, da je toliko "superlativnih" člankov o Lukatu, kajti več kot jih je, bolj so ga ljudje siti, in bolj so ga ljudje siti, bolj ga ne prebavljajo. Vse kar se objavi dosega tako imenovani psihološki kontraefekt. Lahko ustvariš neko lažno plastično popularnost, ampak resnice se ne da skriti, saj slednja slej kot prej pride na dan.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
18. 12. 2025 15.02
Otročje je slediti košarkašem zasebno, za starejše pa je bolno in neodraslo!
Odgovori
0 0
wsharky
18. 12. 2025 15.00
samo da se piše o magičnem lukecu
Odgovori
+1
1 0
Sekira
18. 12. 2025 14.50
Se mi je kar zdelo, da bodo ta kolesa za nekatere orjake težak zalogaj.
Odgovori
0 0
Amor Fati
18. 12. 2025 15.12
Če resnično upoštevamo velik procent ne preveč nedolžnih poškodb zaradi električnega kolesa, lahko komot rečemo, da je električno kolo resnično neumno darilo, ker je velika verjetnost, da se bo njegov novi lastnik resno poškodoval.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
18. 12. 2025 14.43
je to "kupovanje" priljubljenosti ?
Odgovori
+2
3 1
prsh
18. 12. 2025 14.42
Folk nima za položnice. Tile pa takole. Obup. Da. Sami ste krivi vsi, ki ga podpirate. Služi na Vaši podpori, reveži pa boste še naprej. Jaz recimo ne spremljam ničesar in tudi ne podpiram, sploh takšnih zaslužkarjev, zato od mene ne bodo dobili ničesar. Niti centa. Sedaj pa dost tega. Siti !!! Da.Vrni se v blok. Mir daj. Siti smo te. Vsak dan tole. Ima avto za 2 mio. Spectre je trebal kupiti. Vse tekme ste izgubili. Pojma nimate. A folk nima za položnice. Folk v blok. Sošolci mu za bus nimajo. Umiri se. Vrni se v blok. Zadnjič !!! Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial. Da.
Odgovori
+3
5 2
Infiltrator
18. 12. 2025 14.42
A jim v rit leze aaa?
Odgovori
+4
5 1
Igi31
18. 12. 2025 14.40
kdaj bo povabljen v belo hišo k Trumpu in Melaniji kot Ronaldo
Odgovori
+0
1 1
prsh
18. 12. 2025 14.31
A lahko nehaš igrati dobrodelneža
Odgovori
+5
6 1
pravica1
18. 12. 2025 14.34
Nic ga ne stane. Cemu bi nehal zdaj?
Odgovori
-2
1 3
Wolfman
18. 12. 2025 14.38
Sej nič ne naredi, samo kešira!
Odgovori
+1
3 2
Sekira
18. 12. 2025 14.51
Njegov denar. Gre za pozornost in hec.
Odgovori
-2
0 2
Ve?ni optimist
18. 12. 2025 14.30
Ko berete podrobnosti o Dončiču, veste, da se nekaj prikriva in skriva v vladi, ....
Odgovori
+3
4 1
kryptix
18. 12. 2025 14.22
Pravilno donka. Če daš Slovencem bo vedno premalo zato razvajaj tiste ki lahk pomagajo do uspeha. Mi imamo goloba zato naj nam golob kupi tako kolo ne donka. Za vse tiste ki boste rekli naj nekaj za nas naredi. Ne on ni tu za nas, za nas so drugi.
Odgovori
+0
2 2
Mean Cat
18. 12. 2025 14.08
evo ..pa imamo spet top novico
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
5 šokantnih prevar o hujšanju
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420