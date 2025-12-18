Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo

Luka Dončić je bil proti Phoenixu znova najboljši strelec Lakersov. FOTO: AP

"Božiček" Luka Dončić je letos prvič obdaroval moštvene kolege pri Los Angeles Lakers. Za Slovenca to sicer ni nič novega. To je namreč počel tudi, ko je bil član Dallasa. "Vsem sem želel nekaj podariti. Vsi trdo delajo, še posebej ljudje v ozadju, ki jih ne vidite. Tudi za njih sem želel nekaj narediti. Vedno poskušam nekaj vrniti skupnosti, ki mi je dala veliko. Enako sem počel že v Dallasu. Povezujem se z veliko ljudmi in vračam tistim, ki nimajo veliko," je na druženju z mediji povedal Dončić. Člani Lakersov so tudi preizkusili električna kolesa, 26-letni Ljubljančan pa ni bil navdušen nad suverenostjo nekaterih izmed svojih soigralcev. "Videl sem, kako se je peljal Jaxson (Hayes). To je bilo strašljivo. Ne zaupam mu, potrebuje čelado. Vsi potrebujemo čelado," je dejal s svojim značilnim nasmeškom.

Lakersi imajo v tej sezoni trenutno 18 zmag in sedem porazov. FOTO: Profimedia

'Moramo popraviti obrambo'

Seveda Dončićevo obdarovanje ni bila edina tema pogovora. Lakersi so trenutno tretji v zahodni konferenci, a se trener JJ Redick in sodelavci dobro zavedajo, da bo pred končnico treba veliko stvari popraviti. Predvsem obrambo, ki zaenkrat še zdaleč ni najmočnejše orožje Jezernikov. "Bil je dober pogovor. Govorili smo o veliko stvareh. Ne le o obrambi, ampak imel je prav. Moramo dati malo več od sebe, še posebej mi zvezdniki. Mi smo odgovorni za to in jaz sem odgovoren za to. Moramo napredovati," je pogovor s trenerjem opisal Dončić. Boljšo obrambo so sicer košarkarji iz Los Angelesa prikazali v posameznih delih dvoboja proti Phoenix Suns, ki so ga dobili po dramatični končnici: "Tam smo se 'izkazali' in pred kamerami dokazali, kaj zmoremo. Phoenix je ena od fizično najbolj agresivnih moštev v ligi in tam smo opravili dobro delo."

Podpiral soigralce v razvojni ligi

Dončić je skupaj s soigralci prost dan sicer izkoristil za obisk tekme razvojne lige. Za podružnico Lakersov, imenovano South Bay Lakers, so ob zmagi proti San Diego Clippersom med drugim zaigrali tudi igralci, ki so v tej sezoni sicer že nabirali minute tudi v ligi NBA Abou Thiero, Dalton Knecht, Drew Timme, Nick Smith mlajši in tudi Bronny James.

