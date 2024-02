Dončić po porazu z Bucksi: Nesprejemljivo je, da izgubim toliko žog

"To je na meni," je bil po že 23. porazu v sezoni razočaran Luka Dončić , ki je bil sicer s 40 točkami daleč najboljši posameznik domačega moštva. "Mislim, da sem izgubil 10 ali 11 žog (pravzaprav devet op. a.), kar je zagotovo nesprejemljivo. To je moja krivda, ker nisem bil tako previden pri podajah. Danes sem vrgel kar nekaj slabih," je bil po tekmi redkobeseden slovenski reprezentant, ki je sicer proti Bucksom vknjižil 11 uspešnih podaj.

"Gre za isti gleženj, ki me boli že nekaj časa. Slišal sem, da je nekaj počilo, a za zdaj je v redu. Na gležnju delam skoraj vsak dan. Zdaj je precej močan. Če bi se mi tak zvin zgodil lani, bi bilo veliko slabše. Jutri bomo videli, kako bo," je o nesrečnem incidentu povedal Dončić, ki se je dobre tri minute in pol pred koncem prvega polčasa vrnil na igrišče.

"Nismo poskrbeli za žogo in še posebej proti ekipi, kot je Milwaukee, je to ključno," je po porazu še povedal razočarani Kidd. Konec druge četrtine je bil hkrati tudi začetek konca za Maverickse, saj so Bucksi prvi polčas končali z delnim izidom 15:0.

"Izgubili smo kar nekaj žog ... Naša zbranost mora biti boljša," je dejal Kidd in dodal: "Prvi polčas je bil na visokem nivoju. Mislil sem, da so fantje na tekmo prenesli energijo s treninga, da je energija visoka. V prvi četrtini smo za minuto izgubili Luko, potem pa se je vrnil. Toda ko Dame zgreši le en met, Giannis pa jih zadene 20 v 28 poskusih, te to spravi v slabo položaj in njihovi fantje so to izkoristili."