Dončić po porazu: Zame je bil današnji dan grozen

Statistika Luke Dončića na tekmi proti Milwaukee Bucksom FOTO: Sofascore.com

"Borili smo se, lahko bi zmagali, tako da boli, da smo izgubili," je tekmo opisal Jake LaRavia. In res je tako. Jezerniki so večji del tekme zaostajali, največ za 12 točk, a so se v zadnji četrtini zbrali in uspeli priti do preobrata. Tri minute pred koncem so imeli ob vodstvu za štiri vse v svojih rokah, a nato prvič v letošnji sezoni po napeti končnici izgubili. "Zgrešili smo nekaj odprtih metov, sam sem nabral šest prekrškov in narobe je, da naredim osebno napako na črti za tri točke. Sodnik je rekel, da je bil prekršek, tako da je očitno bil," je povedal Luka Dončić, ki je 16 sekund pred koncem vknjižil šesto osebno napako in gostujočemu košarkarju Kevinu Porterju ponudil tri proste mete.

Dva je realiziral, kar je bilo dovolj za 17. zmago Bucksov v letošnji sezoni. Na drugi strani je bil izza črte za proste mete veliko manj natančen Dončić, ki je zadel le štiri od osmih, poleg tega pa imel tudi slab met iz igre, ki je bil tokrat 32-odstoten. Še najboljši je bil iz razdalje, zadel je namreč štiri od šestih poskusov za tri točke. "Met mi ni stekel, zgrešil sem mete, ki jih načeloma zadevam. Zame je bil današnji dan grozen," je še dodal slovenski zvezdnik, ki je končal s 24 točkami, devetimi podajami in devetimi skoki.

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks FOTO: AP

To, da je Dončić odigral pod pričakovanji, ni nekaj, nad čemer bi bil zaskrbljen trener Lakersov JJ Redick: "V preteklosti je za nas odločil že veliko tekem, ampak ne moreš vedno odigrati na najvišji ravni. Tokrat mu ni šlo po načrtih, ampak so nas LeBron James in ostali, ki so igrali večino zadnje četrtine, postavili v položaj za zmago." Prvo ime jezernikov je bil tokrat prav James, na krilih katerega so ob koncu tekme Lakersi prišli do preobrata. Samooklicani kralj je ob 48-odstotnem metu iz igre v statistiko vknjižil 26 točk, 10 podaj in devet skokov. "LeBron je LeBron. Je prvi v zgodovini po točkah in drugi po asistencah. Pri 41 letih še vedno igra na vrhunskem nivoju," je o legendarnem ameriškem košarkarju po obračunu povedal LaRavia.