Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić po porazu: Zame je bil današnji dan grozen

Los Angeles, 10. 01. 2026 09.00 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakersi so pred domačimi navijači po napeti končnici proti Milwaukee Bucksom izgubili z izidom 101:105. "Zgrešil sem mete, ki jih načeloma zadevam," je po obračunu dejal poklapani Luka Dončić, ki je zaradi osebnih napak predčasno končal dvoboj.

Statistika Luke Dončića na tekmi proti Milwaukee Bucksom
Statistika Luke Dončića na tekmi proti Milwaukee Bucksom
FOTO: Sofascore.com

"Borili smo se, lahko bi zmagali, tako da boli, da smo izgubili," je tekmo opisal Jake LaRavia. In res je tako. Jezerniki so večji del tekme zaostajali, največ za 12 točk, a so se v zadnji četrtini zbrali in uspeli priti do preobrata. Tri minute pred koncem so imeli ob vodstvu za štiri vse v svojih rokah, a nato prvič v letošnji sezoni po napeti končnici izgubili. "Zgrešili smo nekaj odprtih metov, sam sem nabral šest prekrškov in narobe je, da naredim osebno napako na črti za tri točke. Sodnik je rekel, da je bil prekršek, tako da je očitno bil," je povedal Luka Dončić, ki je 16 sekund pred koncem vknjižil šesto osebno napako in gostujočemu košarkarju Kevinu Porterju ponudil tri proste mete.

Preberi še Bucksi po infarktni končnici premagali Lakerse, Dončić tekmo končal predčasno

Dva je realiziral, kar je bilo dovolj za 17. zmago Bucksov v letošnji sezoni. Na drugi strani je bil izza črte za proste mete veliko manj natančen Dončić, ki je zadel le štiri od osmih, poleg tega pa imel tudi slab met iz igre, ki je bil tokrat 32-odstoten. Še najboljši je bil iz razdalje, zadel je namreč štiri od šestih poskusov za tri točke. "Met mi ni stekel, zgrešil sem mete, ki jih načeloma zadevam. Zame je bil današnji dan grozen," je še dodal slovenski zvezdnik, ki je končal s 24 točkami, devetimi podajami in devetimi skoki.

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks
FOTO: AP

To, da je Dončić odigral pod pričakovanji, ni nekaj, nad čemer bi bil zaskrbljen trener Lakersov JJ Redick: "V preteklosti je za nas odločil že veliko tekem, ampak ne moreš vedno odigrati na najvišji ravni. Tokrat mu ni šlo po načrtih, ampak so nas LeBron James in ostali, ki so igrali večino zadnje četrtine, postavili v položaj za zmago."

Prvo ime jezernikov je bil tokrat prav James, na krilih katerega so ob koncu tekme Lakersi prišli do preobrata. Samooklicani kralj je ob 48-odstotnem metu iz igre v statistiko vknjižil 26 točk, 10 podaj in devet skokov. "LeBron je LeBron. Je prvi v zgodovini po točkah in drugi po asistencah. Pri 41 letih še vedno igra na vrhunskem nivoju," je o legendarnem ameriškem košarkarju po obračunu povedal LaRavia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers milwaukee bucks luka dončić jj redick

Denver nemočen brez Jokića, Oklahoma do vnovične zmage

Dončić pred porazom Lakersov navdušil z neverjetnima košema

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
10. 01. 2026 10.06
Hvala, ker si mi polepšal dan 🤣
Odgovori
0 0
Order of Free Gardeners
10. 01. 2026 10.06
Gledal tekmo, jaz sem bolj zaskrbljen za drugo leto, ko verjetno Lebrona več ne bo, ker Luka dvomim, da bo bil sposoben voditi ekipo med tem, ko so pričakovanja velika. LA Lakersi so top 3 nejvečja košarkaška franšiza na svetu. Pač Luka danes ni imel sreče z meti, videlo se je, da je pod pritiskom in je sprejemal res smešne odločitve tudi ta na koncu, ko ve, da ne sme skakati ob metu v igralca in to se za igralca tega nivoja ne sme dogajati, ker Lebronu je uspelo znižati zaostanke in ustavriti prednost. Pol pride Luka v igro nazaj ...spet na silo meča....pa favel = vzdušje v slačilnici mora biti katastrofa
Odgovori
0 0
nebel
10. 01. 2026 09.45
Velik bo, ko bo njegova ekipa zaradi njega zmagala. Do takrat pa ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
cekin
Portal
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Rekla je, da ima prevelikega
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
dominvrt
Portal
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445