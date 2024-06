Dončić po prvi zmagi v finalni seriji: Verjeli bomo do konca

"Vedeli smo, da moramo zmagati, ker si ne smemo več privoščiti poraza. Kot sem že večkrat dejal: verjeli bomo do konca," je bil takoj po tekmi odločen prvi strele srečanja Luka Dončić, ki je postal tretji najmlajši igralec, ki je v prvem polčasu finala lige NBA dosegel več kot 25 točk. To je pred njim uspelo le njegovemu moštvenemu kolegu in z 21 točkami drugemu strelcu tekme Kyrieju Irvingu leta 2017 in Hakeemu Olajuwonu leta 1986.